Orp-Jauche: exclu du conseil de l’action sociale (CPAS), Jean-Luc Wilquet «tombe des nues»

"Je l’ignorais, vous me l’apprenez , réagit Jean-Luc Wilquet. Je tombe des nues. Il y a des tensions avec le bourgmestre, mais c’est tout. Avec les autres membres du groupe UP, je m’entends très bien. Je n’étais pas au courant, ils ne m’ont pas prévenu."

Selon l’intéressé, c’est sa relation avec Hugues Ghenne qui serait à la base de son exclusion: "Il n’a pas apprécié mes explications sur certains dossiers, mais il n’y avait pas de tension extrême ou violente. Il s’agissait de plusieurs sujets, comme la lutte contre les inondations. Mais vu que personne ne m’a prévenu, je ne suis pas au courant de la raison exacte de cette décision" .

«Je déplore le manque de fair-play»

L’habitant de Noduwez est attristé par la nouvelle: "L’engagement au CPAS est important, car nous gérons des dossiers concrets de personnes. C’est moins abstrait que le conseil communal. Cela me déçoit énormément. D’autant plus qu’il n’y aura bientôt plus personne de Noduwez parmi les élus à la Commune et au CPAS. Il n’y a plus qu’une seule personne. C’est une grande surprise pour moi et je déplore le manque de fair-play de la part des membres de ne pas m’avoir averti préalablement. C’est une déception, mais je ne compte pas introduire un recours. Je m’incline. Ils voulaient visiblement se débarrasser de moi…"

De son côté, Hugues Ghenne ne souhaite pas entrer dans la polémique: "Il n’y a pas de débat à avoir, ni de motivation, car c’est un point d’information. Je n’ai pas envie d’épiloguer. La liste a décidé de mettre quelqu’un d’autre. Elle a le droit de désigner quelqu’un d’autre. Par souci éthique, je préfère ne pas entrer dans les détails et être respectueux des gens. Derrière l’exclusion, il y a des familles".