Orp-Jauche: les grimpeurs veulent prendre de la hauteur

Le couple aimerait agrandir la salle et y ajouter une extension, qui offrira de nombreuses possibilités.

"On aura davantage de surface et de hauteur, ce qui nous permettra d’accueillir plus de monde encore , ajoute Valérie Kienen. Pour le moment, on tourne à un peu moins de 200 élèves et une septantaine de personnes lors des ouvertures au public. Il est difficile d’estimer le nombre d’affiliés après les travaux, mais il y aura certainement une croissance. Et on va attirer des grimpeurs qui avaient des a priori quant à la hauteur actuelle."

Autrement dit, des grimpeurs plus aguerris trouveront un terrain de jeu plus attrayant.

Budget de 133 000€

Pour réaliser ces aménagements, un budget de 133000€ est nécessaire. Le couple apportera une partie de la somme, tente de convaincre les banques et lancera aussi un crowdfunding pour récolter 40000€.

En contrepartie, les participants à la levée de fonds recevront des options pour des cours, des stages, abonnements et actions d’entreprise. Une sorte de Bongo "aventure".

Et les dons seront également les bienvenus.

Ce projet est très spécial pour Patrick et Valérie Kienen, de vrais passionnés d’escalade.

"Mon mari a travaillé à partir de 1986 dans la salle d’escalade de Bruxelles Terres Neuves. C’était la première au monde à ouvrir ses portes.

Et son rêve a toujours été d’avoir sa propre salle, un rêve qui s’est réalisé en août 2013."

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur la page Facebook ESKIlibre et ESKIlibre 2022.