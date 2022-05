Il s’agit d’une tournée qui amène de la culture et une bonne dose de convivialité au cœur des villages où, le temps d’une journée, les habitants sont invités à participer à des ateliers et assister à des spectacles gratuitement. Scène de villages emporte en effet, dans ses valises, des artistes de théâtre, d’art de rue, des danseurs, des musiciens…

"On veut favoriser la convivialité et l’accès à la culture à tous en occupant l’espace public , rappelle Élise Vincke, chargée de projet au Centre culturel du Brabant wallon. Chaque année, on traverse les sept communes et chaque année, on change de village dans les différentes communes. D’ailleurs, on sait qu’on est attendu dans certains villages car le public nous demande régulièrement quand la tournée passera par tel ou tel village."

Des spectacles différents dans tous les villages

Les sept dates ne sont pas réservées aux habitants du village visité. Toutes les activités sont ouvertes à tous "et les spectacles sont différents à chaque endroit , poursuit Élise Vinck. On a cependant un fil rouge et cette année, nous avons travaillé en collaboration avec Article 27 et des partenaires sociaux des sept communes (CPAS, MJ, AMO, centres pour personnes en situation de handicap…) pour créer des passe-tête avec la complicité de l’artiste tourinnoise Marie Kersten et de l’artiste louvaniste Dado (Gerardo Cornejo Lucaveche)."

Ces passe-tête seront exposés, mais des ateliers créatifs seront aussi proposés aux habitants afin qu’ils en créent eux-mêmes à partir de collage, de peinture, d’upcycling… "L’objectif, c’est de créer quelque chose avec le public.On aspire d’ailleurs à retrouver le public sans contraintes après 2020 où l’on avait dû tout annuler, et après 2021 où il fallait réserver et tenir compte du contexte sanitaire. Cette année, le projet Scène de villages retrouve tout son sens."

C’est à Orp-Jauche que Scène de villages vous invite ce samedi 15 mai.

"Le rendez-vous est fixé sur la place de Jauche et parmi les grands moments attendus, il y aura notamment le concert des fanfares de Jauche car si on veut mettre en valeur le patrimoine bâti des villages, nous voulons aussi mettre en avant leur patrimoine culturel. On essaie, dans la mesure du possible, d’intégrer des artistes, comédiens et musiciens du village ou du coin dans le programme."

L’ouverture des portes est prévue à 15h et "on essaie de faire plaisir à tous, petits et grands.On va ensuite jusqu’en soirée en essayant toujours de prévoir un ou deux spectacles déjantés. En plus, on prévoit un grand soleil…"

scenedevillages.be