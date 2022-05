Exposition Duvàn Lopez à l’espace d’art Le Neuf d’Orp-Jauche: du solide

Voilà pour le côté philosophique de ses créations.

Mais comment Violeta Deltell s’est-elle débrouillée pour attirer dans sa galerie un artiste de réputation mondiale, qui a exposé à Paris et à New York, et a été couronné par la Fondation Schengen? "C’est le graveur et sculpteur catalan Manel Marzo-Mart qui m’a parlé le premier, il y a trois ans, de Duvàn Lopez. À l’époque, Manel exposait ici et était particulièrement enthousiaste quand il évoquait le Colombien."

Si bien que Violeta Deltell a entrepris le voyage à Besalù, du côté de Figueras, dans la province de Gérone, pour découvrir l’atelier et la chapelle décorée par Duvàn Lopez. "Le plus fascinant , c’est s a force, sa passion. Ses couleurs, ses formes et sa lumière fusionnent. Il en résulte un discours pictural puissant et humain. Il propose aussi de l’art digital et expose ce type de créations en Allemagne pour le moment."

Mais revenons à l’exposition de Marilles. "Je suis allée chez lui pour finalement ramener une soixantaine de pièces . Il y aura de la peinture à l’huile, notamment sur des tissus récupérés, ainsi que des encres, des sculptures en méta acrylique. L’originalité de son œuvre ne passe d’ailleurs pas inaperçue. L’ambassade de Colombie à Bruxelles m’a fait savoir qu’un attaché nous rendra visite. L’œuvre de Duvàn sera aussi commentée le dimanche 22 mai, à 16h, par le peintre et philosophe Joaquim Hernandez Dispaux."

«Colombia», de Duvàn Lopez, espace d’art Le Neuf, rue Brehen, 9, à Marilles. Vernissage ce vendredi 13 mai à 19h. Exposition jusqu’au 19 juin, le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Les autres jours, sur rendez-vous (0473600595).