Orp-Jauche: 25 panneaux pour raconter les combats de mai 1940

"L’idée vient du bourgmestre, Hugues Ghenne , indique Richard de Hennin. On avait pensé mettre en place ce parcours pour 2020, à l’occasion du 80eanniversaire des combats livrés dans la région, du 40eanniversaire du parrainage entre Orp-Jauche et son unité filleule, le QG du Special Operation Regiment, et le 75eanniversaire de la fin de la guerre en Europe. Avec la crise sanitaire, nous avons annulé toutes les festivités mais on a quand même réalisé ces panneaux qui jalonnent désormais la commune. Il y en a au moins deux dans chaque village."

Un fascicule distribué aux habitants explique la démarche et comprend notamment une carte avec la localisation des 25 panneaux. "Ce parcours peut être effectué à partir de n’importe quel endroit et il n’y a pas d’ordre à suivre, car tous les événements se sont déroulés en même temps, il n’y a pas de logique chronologique" , poursuit Richard de Hennin.

La réalisation de ce parcours n’a pas toujours été simple. "Pour la place du 11eDragon français, à Orp-le-Grand, c’était plutôt facile. Le panneau montre la destruction de l’église, qui a brûlé le 13 mai 1940. Pour d’autres sites, c’était nettement plus compliqué de trouver des photos d’époque ou de les relier à des événements historiques."

Les 25 panneaux, confectionnés par la Défense, ont été offerts à la Commune et les services techniques de celle-ci les ont installés dans les villages.

Ce vendredi, on inaugurait le parcours devant le panneau installé devant l’église Saints-Martin-et-Adèle. Christine Hascoët, la maire de Restigné, localité française jumelée avec Jandrain, était présente, de même que beaucoup d’autres personnalités car cette inauguration coïncidait avec la triple commémoration qui se déroule chaque année à Orp-Jauche.