La fibre optique est attendue avec impatience à Orp-Jauche

Il faut dire que la connexion actuelle n’est pas idéale. "Peu importent les opérateurs, la qualité n’est pas suffisante, que ce soit du point de vue de la stabilité ou de la vitesse." De nombreux citoyens sont même sans connexion fixe de qualité. "Ce n’est pas parce que nous nous trouvons dans une communale rurale que nos besoins seraient moindres ou de moins grande importance que ceux des citadins de plus grandes villes."

Dans la foulée, le collège a écrit aux opérateurs Proximus et Unifiber. Le second a déjà répondu que "l’intérêt de la société se porte sur les communes de moyenne densité dans le Brabant wallon et le long de la dorsale wallonne" . Le conseil d’administration d’Unifiber a défini une série de critères et Orp-Jauche ne fait pas partie de la zone de déploiement, pour l’instant. "Je soumettrai votre demande à notre prochain conseil d’administration qui devrait se tenir avant l’été" , a précisé la responsable.

«Des tas de gens se tracassent»

Bref, la fibre optique ne devrait pas arriver tout de suite. "Des tas de gens se tracassent , réagit Hugues Ghenne, bourgmestre. Nous avions déjà interpellé Proximus il y a huit ans qui promettait de travailler sur les poteaux Ores. On aurait potentiellement un accord et on ne désespère pas. Pour l’instant, ils privilégient les petites villes."

Les gens se méfient des ondes, notamment de la 5G. Le système filaire serait donc la solution, mais il faudra cependant s’armer encore de patience.

"Nous soutenons la démarche de ce citoyen et partageons la volonté de voir la fibre déployée à Orp-Jauche , indiquent les conseillers Pacte (opposition). La fibre optique a aussi le mérite de ne pas engendrer les désagréments avérés ou suspectés des pylônes relais, d’ailleurs souvent combattus pour des raisons liées à l’intérêt paysager, la faune ou l’électrosensibilité. La fibre est une réelle nécessité à l’heure du télétravail et de l’arrivée inéluctable de la 5G."