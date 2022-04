Orp-Jauche: le Labo 404 de Bastien et Benjamin a terminé 3e au concours Robotix’s, à Frameries

"Le concours Robotix’s était réservé aux plus de 18 ans et on retrouvait surtout des universités et hautes écoles, mais rien n’empêchait des plus jeunes d’y participer" , explique Denis Franck, le père de Bastien. Pas question toutefois d’obtenir un traitement de faveur. "Les critères sont identiques, il faut un robot autonome, le faire démarrer et qu’il soit capable d’éviter l’adversaire. L’objectif n’est pas de se percuter, vu le coût des machines. Lors des homologations, ils doivent également prouver qu’ils sont capables d’arrêter le robot au bon moment."

Après sa belle cinquième place l’année passée, le Labo 404 de Bastien Franck et Benjamin Leyen affichait cette année une certaine ambition. Il est d’ailleurs sorti des séries qualificatives, pour se hisser en demi-finale. "Il y avait des équipes étrangères, venant de France et de Suisse. Le plateau était très relevé. En demi-finale, ils ont défié la faculté polytechnique de Mons, la plus grosse écurie du tournoi, qui fut championne de Belgique et d’Europe il y a trois ans."

«Un exploit»

Et malheureusement, les deux jeunes ont échoué pour… quatre petits points. "Ils ont été battus à la régulière, mais cette équipe de Mons n’a jamais marqué autant de points pendant toute la compétition. Arriver 5es en senior pour la première participation et être éliminés ici pour quatre points, c’était difficile à avaler. En fait, ils auront besoin de quelques jours pour que l’adrénaline retombe. Ensuite, ils réaliseront que c’était un exploit car ils ont fait trembler des facultés…"

Pas le temps non plus de gamberger, la Coupe d’Europe à La Roche-sur-Yon (Vendée) se déroulera fin mai. "Il y aura des Allemands, Suisses, Espagnols, Serbes, ce sera le gratin. Tous des participants ont déjà des contrats dans de grandes entreprises. C’est un rêve éveillé pour Bastien et Benjamin, mais on ne pariera pas sur une victoire finale" , sourit le père de Bastien, très fier de la performance des deux élèves du collège de Hannut.

Le dernier défi, ce sera de boucler le budget, pour rejoindre l’Hexagone, se loger et participer au concours dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, les parents sont encore à la recherche d’éventuels sponsors, prêts à les épauler.