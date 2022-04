Orp-Jauche/Ramillies: HesbEnergie lance un nouvel appel aux fonds

Pour rappel, la coopérative citoyenne est devenue propriétaire d’une des neuf éoliennes construites. Créée au départ par 37 fondateurs résidant principalement dans les communes de l’est du Brabant wallon, la coopérative HesbEnergie s’est progressivement étendue dans toute la Hesbaye jusqu’aux abords de Liège et compte à l’heure actuelle plus de 1200 membres. Elle ne souhaite toutefois pas se reposer sur ses lauriers: "L’éolienne que nous venons de mettre en service sur le territoire de la commune d’Orp-Jauche a nécessité un investissement de près de 4 millions d’euros. Les souscriptions sont toujours ouvertes; les riverains et les citoyens peuvent donc encore investir dans ce beau projet qui leur permettra de bénéficier de l’électricité produite et de profiter des bénéfices qu’elle engendrera , explique Bernard Deboyser, administrateur délégué de la société. C’est déjà notre troisième éolienne, après celles que nous exploitons avec d’autres coopératives partenaires à Fernelmont et Juprelle. Nous sommes aussi copropriétaire de six centrales hydroélectriques installées sur la Sambre et sur l’Ourthe et d’une chaufferie bois qui alimente en chaleur un centre d’hébergement pour personnes handicapées" .

La coopérative citoyenne lance par ailleurs un nouvel appel aux fonds. "Nous avons lancé un nouvel appel de fonds car nous sommes impliqués dans de nouveaux projets éoliens, notamment à Hélécine, Perwez et Juprelle , précise Julie Hellemans, administratrice de la coopérative. Nous venons aussi d’entamer avec d’autres partenaires le chantier de la chaufferie biomasse qui alimentera le futur centre sportif de Jodoigne."

À l’heure ou l’actualité met plus que jamais en lumière l’importance de produire massivement et localement des énergies propres et décarbonées pour assurer notre indépendance énergétique et lutter contre le changement climatique, HesbEnergie propose donc aux citoyens de la région une participation active à cette transition énergétique et propose aux citoyens de participer activement à cette transition en unissant leurs moyens et leurs forces.

Pour de plus amples informations: Bernard Deboyser (0475800847, bernard.deboyser@hesbenergie.be), Julie Hellemans (0477171307, juhellema@gmail.com).