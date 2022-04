Appel au grand public pour créer une photothèque

"Ceux qui, en faisant du rangement, retrouvent de vieux clichés dans une boîte à chaussures, peuvent nous les envoyer , détaille Albert Dupont, membre de l’office du tourisme et instigateur de ce projet. Nous allons les conserver. Cela permettra aux habitants les plus anciens de se souvenir de l’état des villages à l’époque et aux nouveaux d’en apprendre davantage. Cela permettra de garder tout ça en mémoire et de garder nos racines…"

Les documents récoltés seront bien évidemment triés et classées en plusieurs catégories: les habitants, le bâti, la faune et la flore, les moyens de locomotion, le matériel agricole ou industriel, etc.

"Les photos de classe prises dans les écoles nous intéressent aussi. Ou celles des artisans, comme un boulanger derrière son comptoir. L’idée, c’est aussi, quand c’est possible, de légender au mieux ces documents qui ainsi, dans 50 ou 100 ans, pourront constituer une source précieuse d’information. Au plus il y aura de photos, au plus on aura de chance de retrouver la maison de notre enfance ou d’autres lieux…" Comment ont évolué les bâtiments? Les engins agricoles? Les églises? Certaines fleurs ont-elles disparu? La photothèque pourra être constamment enrichie.

"Les contours précis du projet doivent encore être définis , poursuit Albert Dupont. Mais nous voulons que ce soit accessible au public qui devrait pouvoir consulter la photothèque. Celle-ci pourrait aussi servir de fonds pour monter des expositions sur certaines thématiques. Notre commune a une histoire et elle est belle. Essayons de la préserver. C’est un peu la philosophie du projet."

Ce projet, assez inédit, dépendra évidemment de la participation des habitants. "On ne sait pas du tout si on récoltera cent photos ou un millier. À la base, je m’amusais à faire un comparatif en publiant sur Facebook une photo d’époque et son actualisation. Ce jeu intéressait pas mal de monde, les gens trouvaient ça sympathique. Ils aimaient bien voir comment leur rue avait évolué. On aimerait donc aller encore un peu plus loin avec la création de cette photothèque" , ajoute encore Albert Dupont.

Carine Vanderweyen, coordinatrice à l’office du tourisme, ajoute: "C’est un projet qui va s’inscrire dans la durée et qui va demander tout un travail de récolte, de tri, de classement. Pour les générations futures, ce sera forcément très chouette de voir comment était Orp-Jauche en 2022 et bien avant" .

Précision importante: les documents remis pourront être restitués après avoir été scannés et ainsi intégrés à la banque de données de la photothèque.

Pour tout renseignement: Albert Dupont (albertdupont@live.be) ou Carine Vanderweyen (carine.vanderweyen@orp-jauche.be).