Les caméras de surveillance seront installées sur le site de l’école communale d’Orp-le-Grand et du CPAS, ainsi qu’autour de l’étang de pêche, rue de Fontigny. Cinq ou six caméras sont prévues sur chacun de ces deux sites."Ces caméras s’ajouteront à celles qui sont déjà installées autour de l’église de Jauche et aux abords de la place communale, car il y a des faits de vandalisme et des rassemblements liés à la drogue, explique le bourgmestre, Hughes Ghenne.Elles devraient contribuer, espère-t-on, à augmenter le sentiment de sécurité des riverains."

Quant à la caméra ANPR, elle devrait aider la police à lutter notamment contre la délinquance itinérante, celle de ces voleurs qui, une fois leur larcin commis, rejoignent l’autoroute et passent la frontière.

Les élus Pacte (opposition) ont souhaité que l’achat des caméras s’accompagne de mesures de prévention et de sensibilisation,"comme le lancement d’une campagne avec l’AMO, la MJ et les écoles. Les caméras risquent en effet de déplacer les problèmes vers des zones qu’elles ne couvrent pas et il est évidemment impossible d’équiper toute la commune."

Nathalie Xhonneux (Pacte) a aussi insisté sur le respect des règles en matière de respect de la vie privée."Nous respecterons toutes les conditions liées au RGPD, a répondu le maïeur.Aucun membre de l’administration communale ou du conseil communal ne pourra visualiser les images enregistrées par les caméras. Nous alerterons seulement la police en cas d’incident et elle seule aura accès aux vidéos."