Cela sautera aux yeux de ceux qui ne sont plus passés par le quartier Sainte-Barbe, à Nivelles, depuis quelques années : les tours de logements ont changé de look et sont devenues plus esthétiques. Mais le changement est plus profond : la performance énergétique des immeubles a été fortement améliorée. Ce sont 240 appartements, soit 20% du parc de la Société des habitations du Roman Païs (HSRP) à Nivelles, qui ont bénéficié de ces travaux.

Il s’agissait de la première phase d’un dossier monté par les HSRP dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Région wallonne en 2012. Les deux autres phases prévoyaient respectivement d’ajouter de nouveaux logements, et d’améliorer les liaisons entre le quartier et la ville (lire ci-contre). Il a fallu du temps, malgré la sélection du projet et son financement régional, pour faire aboutir la phase deux. Mais vendredi dernier, la première pierre du chantier de construction de vingt-six logements publics a été posée.

Vingt-deux seront proposés à la location, et quatre à la vente. Le gabarit de l’ensemble est conçu pour faire la transition entre les immeubles "rez+7" et les maisons environnantes. Et 95% du projet bénéficiera d’un label de performance énergétique "B", ce qui veut dire que les factures de chauffage seront très réduites pour les futurs occupants.

Il est également prévu que huit de ces logements soient aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Intéressant également : en plus des "classiques" appartements d’une, deux ou trois chambres, deux duplex de quatre chambres et deux de cinq chambres sont prévus. Ce qui permettra de répondre à une demande souvent peu satisfaite, pour les familles nombreuses ou recomposées.

Pierre Huart, qui préside les HSRP, a souligné vendredi dans son discours la détermination dont le conseil d’administration a dû faire preuve pour concrétiser le dossier : l’appel à projets régional a été lancé en 2012, le dossier a été sélectionné parmi les dix meilleurs puis retenu pour une deuxième étape de sélection en 2013, avant d’être définitivement retenu en 2014 avec à la clé une subvention de 5 millions € pour l’ensemble des phases. Cette subvention était toutefois conditionnée à l’apport d’1,5 million € par les HSRP.

En 2015, un marché de services d’architecture a été lancé via appel d’offres européen. Et ce n’est finalement qu’en janvier 2021 que le permis d'urbanisme a été octroyé pour cette deuxième phase du projet.

Il restait encore à attribuer le marché de travaux à une entreprise, ce qui a été fait en juillet dernier pour un montant de 4,63 millions € hors TVA.

Le chantier qui débute avec la pose de cette première pierre, plus de dix ans après l’appel à projets de la Région wallonne, est prévu pour 600 jours calendrier.

La partie du dossier qui concerne l’aménagement de l’îlot central du quartier, comprenant notamment l’aménagement des zones de stationnement, reste en cours d’analyse auprès de la tutelle, dans l’attente de l’autorisation de celle-ci pour passer commande.