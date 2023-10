Ordres de quitter le territoire: "Nous n’avons aucun feedback", regrette le bourgmestre de Nivelles Pierre Huart

On en parle beaucoup ces dernières heures, après les nouveaux faits de terrorisme qui ont frappé Bruxelles lundi soir. On sait que l’auteur des coups de feu qui ont couté la vie à deux supporters suédois avait fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire, mais cette mesure n’a en réalité jamais été exécutée. Et officiellement en tout cas, l’homme n’avait plus d’adresse, passant dès lors sous les radars alors qu’il se trouvait toujours en Belgique.