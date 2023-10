Nivelles : des pommes pour sensibiliser au don d’organes

Baptisée "Une pomme pour la vie", cette initiative vise à informer les citoyens, à l’heure où le manque d’organes représente un problème majeur pour les programmes de greffe. Chaque année, des malades en attente d’une transplantation meurent faute d’organes disponibles.

Sur le stand installé sur le marché ce samedi – il s’agit d’une première -, on expliquera cette problématique et on distribuera un flyer qui détaillera la procédure à suivre pour se déclarer donneur auprès de son administration communale. La réglementation a changé récemment et tout le monde est réputé "donneur par défaut" mais si un membre de la famille s’oppose à cette volonté, tout se complique alors qu’il faut agir rapidement pour préserver les organes. Le plus efficace est dès lors de se déclarer officiellement donneur, à la Commune, chez le médecin ou bien sur masanté.be.

"Une pomme pour la vie"

Sur le stand, des pommes seront également vendues à 2 € avec sur ces fruits le slogan "Une pomme pour la vie" imprimé avec de l’encre alimentaire. Et l’entièreté de la recette de la vente sera reversée par les organisateurs à un service hospitalier qui s’occupe de la coordination des greffes d’organes. Les pommes proviennent d’une entreprise familiale implantée en Hesbaye brabançonne, et les sponsors de l’opération ont pris en charge leurs coûts de production.

Au fait, pourquoi des pommes ? "Nous avions la volonté de proposer quelque chose d’original, de sain, de bon pour la santé et d’écologique, expliquent les organisateurs. L’encre alimentaire permet que le fruit reste à 100% comestible. C’est aussi un petit clin d’œil, le 22 octobre étant la Journée internationale de la pomme."

Cette action qui permettra de conjuguer sensibilisation et récolte de fonds pour les malades est soutenue par la Ville de Nivelles, qui a déjà pris elle aussi plusieurs initiatives dans le domaine. Le groupe qui mènera l’opération samedi la considère comme un point de départ d’un travail de sensibilisation qui s’inscrit dans la durée.