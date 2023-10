Maniet Luxus, des souliers et une famille

Bien que née à Charleroi, cette entreprise familiale est aujourd’hui bien ancrée en Brabant wallon où l’on trouve six magasins (Wavre, Louvain-la-Neuve, Perwez, Waterloo, Tubize, Nivelles) ainsi qu’un outlet (Mont-Saint-Guibert). Et c’est dans le zoning de Nivelles, après une dizaine d’années dans le zoning de Wavre, que le distributeur a choisi d’installer son siège social, accolé à un très grand entrepôt logistique de 13 000 m2. Une cinquantaine d’employés y travaillent.

Cinq générations de chausseurs

À la tête de ce paquebot depuis six ans, une Brainoise devenue maman il y a quelques mois: Allison Vanderplancke (33 ans). La CEO est l’une des héritières de cet empire de la godasse. Car Maniet Luxus, c’est avant tout une aventure familiale qui en est à sa cinquième génération. Aujourd’hui, six membres de la famille, de trois générations différentes, travaillent ensemble au sein du groupe.

"En 2011, j’avais 21 ans, et mon papa nous a proposé de travailler avec lui. Je n’y avais jamais songé avant, en réalité, expose Allison Vanderplancke. Avec mon frère et ma sœur, nous nous sommes réparti les postes en fonction des aptitudes de chacun, Ça a coulé de source. Je suis plutôt une gestionnaire, pas une commerciale, et je suis assez timide. Le poste de direction m’est revenu assez naturellement. Ma sœur Amandine a rejoint ma maman aux achats ; et mon frère Arnaud est allé au sourcing avec notre grand-père, Jacques Maniet. Notre père, George, s’occupe du développement de l’entreprise."

Pour la CEO, l’essentiel dans une affaire de famille est de définir les rôles et responsabilités de chacun. "Je n’ai pas cherché à changer l’ADN de l’entreprise. Il a toujours été formidable, à mon sens. Mais nous avons clarifié certaines choses au niveau des missions et des valeurs. Et depuis 2016, il y a un conseil d’administration dans lequel les six membres de la famille figurent. Cela nous permet d’avoir une gestion saine."

Des efforts pour l’environnement

Très entourée par les siens, la jeune mère de famille avance en confiance. Parmi les missions que la société s’est fixées, l’environnement. "Nous sommes conscients des enjeux actuels, et de notre responsabilité environnementale.

Nous sommes des distributeurs, pas des fabricants. Nous vendons principalement des chaussures fabriquées en Europe, environ 70%. Elles viennent surtout d’Espagne et du Portugal. En 2018, nous avons réalisé le bilan carbone de notre entreprise et, sans surprise, c’est la chaussure qui est le poste le plus polluant. On y trouve jusqu’à 40 composants différents, donc c’est très difficile de les recycler. On peut juste les donner une seconde vie."

Pour tenter de conscientiser les clients, la société a développé un outil baptisé éco-score. "Aujourd’hui, la moitié de nos paires sont éco-scorées, sur une échelle de A à E, en fonction des matières utilisées, du lieu de fabrication, etc. Il s’agit d’un indicateur que nous livrent les fournisseurs pour les clients. Mais tous ne jouent pas le jeu et tous les clients ne sont pas sensibles à ça lorsqu’ils achètent."

Un site internet allié des boutiques

Quant à la vente en ligne, si elle fonctionne, elle n’a pas tué les boutiques: "On observe une forte complémentarité entre les deux. En ligne, 25% achètent, mais 75% des clients regardent et commencent leur achat avant de venir le finaliser en magasin. Nous avons d’ailleurs un taux de retour de seulement 15%, ce qui est peu", se félicite la CEO. Pour les prochaines années, les Maniet-Vanderplancke projettent d’ouvrir dix nouveaux points de vente, "mais en BW, c’est saturé. On regarde du côté de Liège et du Grand-Duché, tout en restant à Nivelles, car nous y avons des locaux qui permettent encore le développement."

Coté famille, la relève est déjà en route: six petits-enfants forment déjà la 6e génération des chausseurs Maniet.