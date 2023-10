Nivelles : le club de plongée Cyana officiellement royal

L’école de plongée, qui compte actuellement une septantaine de membres, a en effet été fondée en septembre 1973. Il y a un demi-siècle, donc. On trouve aujourd’hui dans ses rangs dix moniteurs, dont un moniteur national, et elle organise des entraînements en piscine, à la Dodaine, tous les vendredis soir. Mais les plongeurs du Cyana pratiquent aussi la plongée avec bouteilles dans les lacs et dans les carrières en Belgique quelle que soit la saison, ainsi qu’en mer lors de stages et à l’étranger. Crête, Égypte, Caraïbes, ces passionnés finissent par parcourir le monde à la recherche de beautés sous-marines et de belles sensations.

À la Dodaine, l’objectif est d’amener les adeptes à passer des brevets qui améliorent leur technique pour atteindre un bon niveau, et insistent sur la sécurité.

"Pour avoir pratiqué une séance en votre compagnie, je peux témoigner des bienfaits de ce sport, que ce soit en termes de maîtrise de soi ou de travail d’équipe, a commenté l’échevin des Sports, Germain Dalne, lors de la réception de la semaine dernière. Certains pensent que la plongée est un sport individuel mais nous sommes en réalité loin de cela. C’est au moins à deux qu’on descend, chacun devant pouvoir compter sur l’autre. C’est d’ailleurs dans cet esprit d’équipe, presque de famille, que votre club continue à se développer."

Pour le président du Royal Cyana, Didier Courtois, pratiquement huit personnes sur dix continuent après un baptême de plongée, vu les sensations agréables ressenties sous l’eau. Mais pour cela, il faut faire le premier pas. Et vaincre son appréhension n’est pas évident. Le nombre de membres est tout de même en légère augmentation et si le club n’accepte pas les ados en dessous de 14 ans, il compte huit jeunes âgés de 14 à 19 ans.

En remettant son titre de "royal" au Cyana, le gouverneur Mahieu a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement de saluer 50 ans d’activités sans discontinuer. Il y a quelques conditions supplémentaires dont l’exigence que cette activité crée du lien social, et donc soit utile à la société. Le club doit aussi être reconnu "honorable". C’est manifestement le cas des plongeurs aclots.