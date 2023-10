Nivelles : l’hôpital ouvre ses portes ce samedi

Le grand public est invité à s’en rendre compte ce samedi après-midi, puisqu’une journée portes ouvertes y est organisée de 13h à 17 h. "Glissez-vous dans la peau des acteurs de la santé et comprenez les métiers passionnants qui se cachent derrière nos murs", invitent les responsables du Groupe Jolimont, auquel appartient l’hôpital de Nivelles.

L’idée est de permettre une véritable immersion dans les services, et plusieurs d’entre eux proposeront des activités pour les visiteurs. Ceux-ci pourront par exemple recevoir des explications sur la prise en charge des patients diabétiques et les facteurs de risques pour cette maladie. Des dépistages du diabète seront aussi proposés sur place. Dans le service de chirurgie de l’obésité, on pourra découvrir un simulateur de chirurgie laparoscopique.

Passer par les urgences permettra de mieux comprendre l’organisation du service, et les principes de tri des patients par exemple. Les visiteurs pourront se familiariser avec des gestes de réanimation, voir comment les plâtres sont posés ou comment les plaies sont recousues. En pédiatrie, des démonstrations de désobstruction des voies respiratoires sont prévues.

Du côté de la revalidation, on pourra par exemple tester son équilibre ou un simulateur de vieillissement. Il y aura aussi des témoignages de patients et des explications sur les liens entre la revalidation et la diététique.

En pleine campagne "Octobre rose", le service de radiologie sera évidemment mobilisé pour expliquer l’importance de la mammographie. Un stand "ruban rose" attendra les participants dans l’aile d’oncologie, et on y parlera aussi dépistage et prévention du cancer du sein. L’occasion, par ailleurs, de découvrir l’Espace Pô Zen qui bénéficiera de l’argent généré par les événements "Octobre rose" mis sur pied ce mois-ci à Nivelles.

Il y aura même un point sur le nettoyage en milieu hospitalier, et la dynamique de construction des nouveaux hôpitaux du Groupe Jolimont sera également expliquée sur place.