Nivelles: le Delhaize désormais franchisé ouvrait ses portes pour la première fois ce vendredi

Jeudi, les clients du magasin Delhaize implanté à l’entrée du Shopping Center ont dû faire demi-tour avec leurs sacs et leur caddie: les volets étaient fermés et des pancartes indiquaient "Nous sommes fermés pour cause d’inventaire, pour mieux rouvrir le 13/10". Ce qui fut bien le cas: en réalité, en ce vendredi 13, le Delhaize aclot a vécu son tout premier jour de magasin désormais franchisé.