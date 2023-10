Les Aclots mobilisés pour Octobre rose

La mammographie et le mammotest permettent de repérer un problème avant l’apparition des symptômes, et on sait que s’attaquer à temps à cette maladie multiplie les chances de guérison. Ce test est gratuit entre 50 et 69 ans, et il est recommandé de le faire tous les deux ans.

En terre aclote, l’échevinat de la Santé se met au rose durant tout ce mois d’octobre, en collaboration avec l’hôpital, la Régie communale autonome des sports (RCA) et certaines associations locales. Plusieurs activités seront proposées.

Les activités ont débuté ce samedi 7 octobre, sur la Grand’Place, avec un stand de sensibilisation monté à l’occasion du marché hebdomadaire, et la vente de rubans roses au profit de l’espace Pô Zen. Il s’agit d’un lieu accueillant gratuitement les patients du service oncologie de l’hôpital.

Ce samedi 14 octobre, l’hôpital organise sa journée "portes ouvertes" et il sera évidemment question de prévention. Les visiteurs pourront notamment passer par l’hôpital de jour en oncologie, et recevoir des réponses de professionnels à leurs questions sur le cancer.

Pour la bonne cause et le 14 octobre toujours, le spectacle "Imp’Rose" sera présenté de 15h à 17h à la Maison Bayot, au 1 de la rue de Charleroi. Ceux qui ont envie de bouger pourront aussi participer à "Zumba in the pool", à partir de 18 h 30 à la piscine du parc de la Dodaine. Et à 19 h 45 à l’Argayon sera également organisée la Padel’s Ladies Night.

Le lendemain, le dimanche 15 octobre, tout le monde pourra danser la zumba à 10h à la salle omnisports. Une balade canine de cinq kilomètres sera également proposée au départ du parc de la Dodaine, de 11h à 13 h. En fin de parcours, une zone sera délimitée pour laisser les chiens gambader en liberté. Et à 15 h 30, le théâtre Le Clandestin jouera le spectacle "Imaginez", de Quentin Syle.

Lors de toutes ces manifestations, les fonds récoltés seront consacrés à l’espace Pô Zen de l’hôpital. Par ailleurs, des rubans roses seront vendus durant tout le mois d’octobre à l’hôtel de ville, et à la cafétéria de la piscine.