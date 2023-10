Élections: Écolo veut plus de vert dans la Ville

Côté personnalités, ce sont deux échevins qui emmèneront les Verts aclots au combat électoral: l’actuel premier échevin Pascal Rigot prendra la première place, suivi de l’échevine de l’enseignement, Isabelle Bourlez. Et Grégory Leclercq, l’échevin de la Culture ? Sa place sur la liste n’a pas été révélée lundi, mais il sera bien parmi les candidats. "Je ferai partie des énergies vertes", sourit-il.

Obtenir 2 sièges de plus

Alors qu’Écolo avait décroché six sièges au conseil en 2018, l’objectif avoué est non seulement de les conserver, mais d’en obtenir deux de plus.

En ce qui concerne le bilan, Écolo estime que l’alliance avec le MR a bien fonctionné. L’arrivée du Covid-19 six mois après l’adoption du Programme stratégique transversal (PST) a inévitablement retardé la mise en œuvre de pas mal de dossiers mais pour les Verts, la majorité a pris ses responsabilités au travers des multiples crises qui ont émaillé la législature. Ils épinglent notamment la mise en route du Ciné4, la création d’une maison de la participation, le soutien au commerce durant la crise Covid, une prime pour les couches lavables…

La déclaration de politique générale en matière de densité urbaine et de réaffectation des friches industrielles a été respectée avec les projets de l’Îlot Saint-Roch, de l’ancienne gendarmerie ou encore du site Chantrenne (lire ci-contre). "On a rempli notre contrat", indique le premier échevin Pascal Rigot. Ce sont 878 logements qui ont été créés depuis le 1er janvier 2019. Cela fait environ 1900 habitants…"

En matière d’environnement, Écolo souligne la distribution de 10.000 plants d’arbres aux citoyens, 300 arbres replantés dans l’espace public depuis le début 2019, l’octroi de 57 primes à l’isolation, ou encore l’installation de deux chaudières biomasses aux serres communales et à l’école de Baulers.

"Un travail énorme reste à faire, convient Isabelle Bourlez. Nous sommes conscients du lot de déceptions et d’inquiétudes présent au sein de la population." Ainsi, les Verts estiment qu’il manque des espaces verts en centre-ville et l’objectif est que chacun dispose d’un tel espace à cinq minutes de chez lui.

Quid du long terme ?

Ce qui implique d’améliorer le parc de la Dodaine et celui de la Maillebotte, mais aussi de créer de nouvelles zones vertes publiques au Grand Marquais, sur le site de l’hôpital lorsqu’il recevra une nouvelle affectation, au Val de Thines, du côté du chemin Coparty, ou encore dans le quartier des Coquelets.

De manière générale, le programme sera très axé sur l’aménagement du territoire, avec l’exigence d’une vision à long terme pour le développement de la ville et des villages. Les Verts veulent qu’un schéma de développement communal soit adopté dès le début de la prochaine législature.