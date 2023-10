Thermographie aérienne: les habitants du BW auront bientôt leurs résultats

En février dernier, un avion muni d’une caméra infrarouge a survolé l’ensemble du Brabant wallon pour évaluer les pertes de chaleur par les toits des bâtiments, publics et privés. Cette démarche avait deux objectifs principaux: sensibiliser les acteurs locaux à l’importance de l’isolation et les encourager à entreprendre des travaux pour réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

Trois mois pour traiter les données

Ce projet de thermographie aérienne, coordonné par l’intercommunal in BW dans le cadre de l’appel à projets "POLLEC 2021" (Politique locale Énergie Climat) de la Wallonie, s’est poursuivi par le traitement des données, durant 3 mois.

Les données brutes, collectées lors des survols, ont été converties en données températures dans un logiciel cartographique. Sur ces cartes, les déperditions thermiques ont été classées sur une échelle comprenant 6 niveaux: "Non perceptible", "Faible", "Moyenne", "Importante", "Très importante", "Excessive".

Ces résultats ont ensuite été remis aux communes et, ces dernières semaines, des agents communaux ont été formés à l’interprétation des données et à l’analyse des cartes thermographiques.

Bientôt dans chacune des 27 communes

Dans quelques jours/semaines, lors d’événements communaux, tout propriétaire pourra consulter les résultats pour son ou ses bâtiments(s). Une carte détaillée lui permettra de visualiser à quel endroit précisément l’isolation de sa toiture peut être améliorée. Il bénéficiera de conseils personnalisés pour un programme d’actions étendu visant à rendre son logement plus performant sur le plan énergétique.

La première session est prévue à Nivelles sur rendez-vous, ce jeudi 5.10. Au cours de l’automne, les 26 autres communes organiseront leurs propres séances. Les citoyens recevront des informations via leur administration communale respective.