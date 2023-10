Nivelles : jusqu’à un an de prison pour des erreurs de jeunesse

Et bien non. Il s’agissait de trois prévenus que nous vous présenterons sous des alias afin de ne pas nuire à leur avenir. Ils étaient venus confesseur leur "bêtise" face à leur juge, comme les petits garnements face à leur maman qui les a surpris le doigt dans le pot de confiture.

En fait de bêtise, leurs agissements se traduisent en justice par des préventions de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie. Gaston avait été renvoyé de l’école suite à une indélicatesse. Il avait profité de l’absence momentanée d’un professeur pour s’installer à son bureau, manipuler son ordinateur et se mettre "Présent" à une activité alors qu’il n’y était pas.

Fausse fiche de paie

Cette leçon ne lui avait pas suffi. Le 11 décembre 2020, il présenta une fausse fiche de paie afin d’obtenir un crédit à la consommation de 7 500 €. L’agence bancaire nivelloise ne fut pas dupe, lui demanda de revenir et alerta la police qui n’eut plus qu’à cueillir le jeune homme dans le GSM duquel figurait la manière d’opérer pour cette opération pour le moins litigieuse.

Nicolas et Samuel se trouvaient dans le même bateau, l’un pour avoir prêté sa carte d’identité, l’autre pour avoir affirmé à la police avoir été victime du vol de sa carte d’identité.

"Gaston nous avait promis un peu d’argent", dirent-ils la bouche en cœur. Ils furent heureux d’entendre le parquet ne requérir que de légères peines de travail alors qu’il montrait les dents pour le quatrième mousquetaire, Ulysse E., qui n’avait pas estimé utile de se présenter à l’audience. Son casier judiciaire affiche douze condamnations et deux autres dossiers le concernant sont à l’instruction à Bruxelles et dans l’arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde. Dix-huit mois de prison ferme furent requis à son égard.

Le tribunal s’est montré moins sévère que le parquet pour Gaston, Nicolas et Samuel qui bénéficient de la suspension du prononcé, et il a infligé un an de prison ferme et amende de 1 600 € à Ulysse.