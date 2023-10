Nivelles: l’extension du palais de justice II est sur les rails

Régulièrement, le dossier d’une extension du palais II permettant de regrouper tout le monde refait surface… avant de replonger pour quelques mois ou quelques années dans les eaux sombres de l’administration. Mais cette fois, on tiendrait (enfin) le bon bout.

Ce mardi, Mathieu Michel, qui avait fait de ce dossier une des priorités de son mandat de secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments, est venu à Nivelles annoncer la bonne nouvelle. Sans oublier de remercier pour leur suivi attentif le procureur du roi et la présidente du tribunal de 1re instance, qui ont œuvré ensemble à une ultime adaptation du programme des besoins dans la dernière ligne droite.

5 200 mètres carrés

Vendredi dernier, le Conseil des ministres a validé ce fameux projet d’extension, un bâtiment de 5 200 m2 à construire à l’emplacement du parking actuel, et sera directement connecté au palais II. On y trouvera assez de bureaux pour regrouper tous les services de la justice, six salles d’audience plus une pour les référés, un parking souterrain de 1 500 m2… L’idée est aussi de faire de cette extension un projet pilote en matière de durabilité et d’économies d’énergie.

Non seulement le projet a été validé par le gouvernement fédéral, mais un budget de 31,65 millions d’euros lui a été réservé.

La demande de permis d’urbanisme devrait être déposée dans les prochaines semaines, et le cahier des charges sera publié début 2024. Objectif: une attribution du marché en décembre 2024, et un chantier à lancer en 2025. Les responsables tablent sur deux ans de travaux, avec une livraison du bâtiment pour juillet 2027.

"La décision formelle du Conseil des ministres vendredi, c’est un point de non-retour, assure Mathieu Michel. Elle lance la procédure. Nous avons aussi un budget qui tient dans le temps, et qui prévoit des marges suffisantes pour ne pas avoir d’inquiétudes. Aujourd’hui, le projet est vraiment sur les rails !"

Flahaut: "Heureux"

Fin connaisseur des arcanes de la politique et de l’administration fédérale, André Flahaut, qui avait obtenu la construction du palais II lors de son passage à la tête de la Régie des bâtiments, confirme qu’un retour en arrière est à présent improbable: "Je suis heureux de voir l’aboutissement de tout cela: tout le monde s’est mobilisé et on voit que lorsqu’on se serre les coudes en Brabant wallon, on peut réaliser de belles choses au bénéfice des citoyens", se réjouit le socialiste.

Siégeant dans l’opposition au conseil communal, le ministre d’État n’a pas manqué de glisser qu’à présent, il faut que la Ville commence à réfléchir à l’affectation future du palais de la Grand-Place (lire ci-dessous).

En parlant de problématique locale, on se souviendra que le certificat d’urbanisme (CU2) sollicité pour le projet d’extension avait été refusé pour des questions de mobilité… "Cette dimension sera intégrée dans le permis, assure Mathieu Michel. On peut utiliser le site de l’ancien manège pour une extension possible du parking, mais il ne faut pas non plus disposer d’un parking de supermarché… Un projet comme celui-ci ne sera pas mis en péril pour cette question."

Éviter un chancre sur la Grand-Place

Si en 2027, comme l’espèrent tous les acteurs du dossier, la question du rassemblement des différents services de la justice au palais II et dans son extension sera enfin réglée, il faudra résoudre un autre problème: celui de l’affectation du palais de justice "historique", sur la Grand-Place.

Du côté de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel se veut très clair: une fois le regroupement opéré à la rue Clarisse, il n’est pas question de conserver un autre bâtiment de justice. Il ne remplira a priori plus de fonctions fédérales, et la Régie ne va donc pas en conserver la maîtrise.

Ce qui ne veut pas obligatoirement dire qu’il sera mis en vente: il existe d’autres formules possibles. Le secrétaire d’État n’est pas très chaud pour une location, mais il évoque la possibilité d’une emphytéose.

On sait qu’il y a quelques années, vu le développement de Nivelles, la Ville lorgnait sur le palais pour y installer ses services administratifs. Le problème, c’est que si l’immeuble a beaucoup de classe, il est aussi très vieux et nécessite de (très) importants travaux de rénovation. "Initialement, nous étions intéressés, confirme le bourgmestre, Pierre Huart. Mais la crise énergétique est passée par là. Nous sommes donc très prudents et en tout cas, il faudra une sérieuse évaluation avant de prendre toute décision…"

Le souci de tous les acteurs, c’est éviter le développement d’un chancre sur la Grand-Place. "On discutera de la future destination avec la Ville, car c’est typiquement le genre de bâtiments dont la reconversion est compliquée, indique Mathieu Michel. En même temps, on est au cœur de la cité et je sais qu’à Nivelles, on est particulièrement créatif…"