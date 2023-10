Nivelles : le jumelage avec Saintes est toujours bien vivant

Samedi, dans le foyer du Waux-Hall, une délégation de 23 habitants de Saintes a été reçue par les autorités locales et le comité de jumelage, en présence d’habitants et de plusieurs associations dont les confréries gastronomiques, le club photo, ou encore les pompiers puisque ceux-ci continuent de leur côté de faire vivre très activement ce jumelage: lors du Tour Sainte-Gertrude dimanche, deux pompiers saintais en uniforme, Fabien Girard et Stéphane Wattebleb, veillaient d’ailleurs sur le char et la sécurité des pèlerins, aux côtés de leurs homologues aclots.

Ce n’est qu’une des nombreuses interactions amenées par ce jumelage qui dure, et qu’on tient à préserver des deux côtés de la frontière. Si la fête du jumelage coïncide à Nivelles avec le week-end Sainte-Gertrude pour permettre aux visiteurs français de vivre cette ambiance tout à fait particulière dans toute la ville, les Nivellois sont également invités à Saintes en juin prochain.

Mais au-delà des invitations officielles, en plus de 60 ans, certaines associations ont noué des liens forts et organisent des échanges, et c’est aussi le cas d’habitants qui, par exemple, prennent leurs vacances en Charente-Maritime pour y retrouver leurs amis saintais.

Samedi au Waux-Hall, l’échevine des Jumelages, Isabelle Bourlez, a expliqué que les liens de Nivelles avec Saintes et plus largement du Brabant (devenu wallon) avec la Charente-Martimes remontent à plus longtemps encore. C’est lors de l’exode de 1940 que de nombreux Brabançons, fuyant l’arrivée des troupes allemandes, se sont retrouvés sur les routes de France et ont été accueillis en Charente-Maritime.

Dans les années 1950, plusieurs rallyes automobiles Bruxelles - Saintes - Bruxelles ont été organisés pour faire perdurer ces liens. En 1953, la députation du Brabant wallon a aussi remercié officiellement les autorités charentaises pour cet accueil des réfugiés.