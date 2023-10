Nivelles: entre 2000 et 3000 personnes pour un Tour Sainte-Gertrude quasiment estival

Après la messe de 6h du matin, la foule assemblée devant la collégiale était déjà impressionnante et d’après certains chiffres qui circulaient dimanche après-midi, entre 2 000 et 3 000 personnes ont suivi ou précédé le char transportant les reliques de la sainte.

C’est effectivement un (très) long ruban de marcheurs qui s’est étiré toute la matinée sur les chemins de campagne entourant la cité des Aclots. Il faut dire que la température était idéale pour se promener et une fois le soleil levé, il n’a pas cessé de briller sur la procession puis lors de la rentrée solennelle de l’après-midi, durant laquelle la température était tout simplement estivale.

De quoi fournir de bons moments aux pèlerins marchant souvent en famille ou entre amis, et des superbes images au soleil levant, entre prairies encore couverte de rosée, terre blonde, talus bien verts et champs de maïs jaunissants.

Le parcours était semblable à celui de l’an dernier mais le Comité a inauguré une nouvelle potale, dédiée à sainte Thérèse, au quatrième "arrêt prière" du parcours, près de la ferme Grand’Peine. En réalité, cette potale existait déjà, au chemin de l’Escavée, mais elle s’était retrouvée en mauvais état dans les broussailles. Des bénévoles l’ont rénovée et elle a été déplacée. Le passage du Tour a permis de l’inaugurer et de la bénir.

Même si le public semblait plus clairsemé dans certaines rues – mais très concentré à d’autres endroits, notamment sur la Grand-Place -, la rentrée solennelle de l’après-midi s’est également déroulée sans problème. Elle comptait environ 200 figurants.

"Tout s’est bien passé, confirmait Patrick Jeanson, le président du Comité, dimanche en début de soirée. Aujourd’hui puisqu’il y avait beaucoup de monde, mais aussi samedi soir: le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Terlinden, nous a fait l’honneur de venir à Nivelles, et nous avons eu une très belle messe."

Cette édition 2023 du Tour Sainte-Gertrude marquait aussi, sur la Grand-Place, le 10e anniversaire des Médiévales mises sur pied par l’ASBL Osez Nivelles. Et là aussi tout a bien marché. Y compris le volet pédagogique de ces animations, avec un vendredi entièrement dédié aux écoles. environ 900 élèves étaient prévus, ce qui constituait un record, et ils ont finalement été un bon millier à passer par les stands des reconstitueurs et le parcours de panneaux didactiques.

"La foire aussi a bien fonctionné, souligne l’échevin des Fêtes, Benoît Giroul, à l’heure d’un premier bilan. Nous avons accueilli des Saintais, des pèlerins venus de plusieurs villes allemandes… J’ai senti que Nivelles vivait un moment de cohésion, nous avons vécu un excellent week-end."