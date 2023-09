Nivelles et Rixensart : les antennes de Bras dessus bras dessous  sont menacées de fermeture

"Nous avons annoncé le risque de fermeture lors de notre dernier goûter mensuel. Certains de nos aînés sont partis en pleurant, demandant à leur duo: “On est amis, hein ? Même si ça ferme, on continuera à se voir !”", raconte, émue, Nathalie Braun, membre de Bras dessus bras dessous (BDBD). Depuis 2016, l’association met en relation des personnes âgées et leur voisinage plus jeune. En 2023, en Belgique, "ce sont près de 700 voisins qui font partie de BDBD, 380 aînés qui sont accompagnés", indique Céline Remy, fondatrice de l’ASBL. L’association a des antennes en région bruxelloise (Forest, Anderlecht, Uccle), dans le Hainaut (La Louvière) et en Brabant wallon (Ottignies-Louvain-la-Neuve, Walhain, Nivelles, Rixensart). Ces deux dernières, créées respectivement en 2020 et en 2021, sont menacées de fermeture. Les subsides alloués par la Région wallonne ne suffisent pas à les faire tourner.