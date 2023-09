Première à Nivelles : Pad’R sera le parrain du 747e Tour Sainte-Gertrude

L’événement est évidemment religieux, mais il est devenu au fil du temps une occasion de se retrouver, de vivre des traditions typiquement aclotes et de se promener dans la campagne autour de la ville, le dimanche matin, avec des milliers d’habitants, des pèlerins et d’anciens Nivellois qui reviennent pour l’occasion.

Tout le monde suivra ou précédera les six chevaux tirant le char qui transporte la châsse de Sainte-Gertrude, en discutant en groupe, en sortant les chiens, en emmenant les enfants pour cette longue marche qui fait partie de l’identité nivelloise.

Avec le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Luc Terlinden

Avant dimanche, on pourra aussi assister ce vendredi soir à 19h à la collégiale aux vêpres solennelles de Saint-Michel. Au cours de celles-ci aura lieu la déposition de la châsse de Sainte Gertrude.

Samedi soir, la messe solennelle de 18h sera présidée par le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Luc Terlinden. Il s’agira en quelque sorte de son accueil officiel dans le vicariat du Brabant wallon. Une réception d’accueil sera d’ailleurs organisée à l’issue de la célébration. C’est aussi le samedi à la fin de la messe que la châsse est placée sur le char.

Au sein de cette 747e édition, il y aura quelques premières. Ainsi, les Médiévales (lire ci-dessous) et le Tour ont une affiche commune, conçue par le graphiste Thomas Ferrière. On y voit des éléments importants des deux événements, articulés autour de la châsse qui rayonne. Mais comme le texte, lui, renvoie surtout aux sites Internet, le Comité du Tour a tout de même conçu sa propre affiche, destinée à un public ayant mois accès aux technologies, pour détailler les horaires…

Autre nouveauté annoncée: dimanche matin, une nouvelle potale sera inaugurée à l’occasion de l’arrêt "Grand’Peine". Quant au parcours, il sera semblable à l’an dernier… la boue et la pluie en moins puisque la météo s’annonce beaucoup plus favorable.

Pad’R super honoré

Pour la première fois aussi, le Tour Sainte-Gertrude aura un parrain. Ce rôle a été proposé au dessinateur Pad’R, Nivellois d’adoption et passionné par sa ville.

"Je suis super honoré: j’entends que c’est une première et je ferai tout pour un bon cobaye, sourit-il. Je croyais que le Tour, c’était 13 km mais non, c’est plutôt 17… Je m’entraîne aussi à me coucher tôt parce que j’aime travailler la nuit et la messe à 6h du matin, c’est plutôt l’heure à laquelle je vais dormir !"

Une fois la procession du dimanche matin bouclée, la rentrée solennelle et son défilé historique où des centaines de figurants portent des habits du XVe siècle sont prévus à partir de 15 h 30. Comme l’an dernier, les arquebusiers de Fosses-la-Ville intégreront le cortège, aux côtés de deux nouveaux groupes: une compagnie de hallebardiers, ainsi que les danseurs de Cadanza Renaissance (Binche).

Le Te Deum clôturant les festivités est prévu à 17h dans la collégiale.