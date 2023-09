Poussé vers la sortie de la Chambre, André Flahaut (PS) se lâche: "J’ai passé l’âge de quémander"

Reverra-t-on le Nivellois sur les listes, ou le PS Brabant wallon devra-t-il se passer de son plus gros faiseur de voix ? "Je me contente d’observer, pour le moment, se borne à commenter le ministre d’État. On ne m’a rien demandé. Les gens se positionnent, font des déclarations. Moi, j’observe. Et j’ai passé l’âge de quémander. Si on ne me demande rien, je ne vais pas aller ramper."

"Une attitude à privilégier les carrières personnelles plutôt que l’intérêt général"

Les têtes de listes socialistes aux élections fédérales, comme plus tard aux élections régionales et provinciales, seront désignées au suffrage universel des membres du PS Brabant wallon. Et rien n’empêchait André Flahaut d’être candidat. Mais on peut imaginer que le Nivellois, qui ne peut pas être qualifié de perdreau de l’année, est bien conscient que le soutien des locales rebecquoise et tubizienne donne un avantage probablement décisif au Rebecquois Dimitri Legasse.

"Ce que je retiens, c’est cette attitude à privilégier les carrières personnelles plutôt que les projets ou l’intérêt général. Oui, l’élection (de la tête de liste) se fera au suffrage universel. C’est incontestable. Mais je suis curieux de voir combien de membres voteront. Ceux qui ont mené cette opération devront assumer les conséquences. Parce que, parfois, on se ramasse."

"Sa seule motivation à choisir le Fédéral, c’est de pouvoir cumuler"

André Flahaut n’hésite pas à attaquer son successeur à la tête de la fédération PS du Brabant wallon. Cela ne surprendra pas les observateurs: les tensions entre les deux hommes n’étant atténuées que par le fait qu’ils évitent de dialoguer. "On a un candidat (Dimitri Legasse) dont la seule motivation à choisir le fédéral est le fait de pouvoir cumuler avec un mandat de bourgmestre, estime André Flahaut. Je ne suis pas certain que ce soit un bon message. Ça donne l’impression de faire passer son intérêt personnel avant l’intérêt général."

"J’ai peur que le PS brabançon wallon se racrapote"

Alors qu’il s’apprête à fêter les cinquante ans de sa première carte de parti, André Flahaut se dit inquiet: "J’ai peur que le PS brabançon wallon se racrapote. On ne fera pas progresser le PS en Brabant wallon en se repliant sur une locale ou sur une partie du Brabant wallon. Confectionner une liste, c’est aussi penser à la sociologie du territoire concerné, c’est penser à des candidats qui pourront convaincre les électeurs à l’Ouest mais aussi au centre et à l’Est."

On l’aura compris, André Flahaut n’apprécie guère la façon dont il est mis sur la touche. Ou, à tout le moins, la façon dont il a l’impression d’être mis sur la touche. "Il y a sûrement des gens qui sont contents de me voir en dehors de leur route, mais il y en a aussi qui me soutiennent encore et qui me disent leur déception".

Le ministre d’État se garde toutefois bien d’annoncer formellement qu’il ne briguera pas la tête de liste socialiste en Brabant wallon pour les prochaines élections régionales.

Les candidatures pour occuper cette place seront possibles dès lundi prochain, au lendemain des "primaires" pour les élections fédérales. Qui postulera ? Ce n’est pas une obligation mais néanmoins un souhait du parti au niveau national: il est recommandé d’avoir une femme tête de liste à la Région quand un homme occupe déjà cette position au Fédéral.

Le PS peut-il se permettre de laisser Flahaut sur la touche ?

Du coup, tous les regards se tournent vers Laurence Smets et Anne Lambelin. Team Legasse versus team Flahaut. De nouvelles tensions en perspective ? Ça se pourrait. D’autant qu’André Flahaut refuse d’éclaircir ses intentions: "Pour le moment, j’observe."

Le PS peut-il vraiment laisser André Flahaut "observer" ? Les socialistes ne disposent pas d’énormément de faiseurs de voix. André Flahaut est le plus important avec près de 15 000 voix de préférence lors des élections. Dimitri Legasse rapportait alors pratiquement 9 000 voix de préférence. Les deux hommes étaient têtes de liste, respectivement au fédéral et à la Région. Ils ont alors tous les deux été élus. Rester dans les trois premiers partis du Brabant wallon, c’est quasiment l’assurance d’avoir à nouveau, au moins, un élu à Bruxelles et un à Namur.