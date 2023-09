Nivelles : un deuxième "Parcours des compétences"

Lors de la mise en place des différentes actions du plan de cohésion sociale (PCS) en 2020 à Nivelles, la thématique de l’emploi avait été évoquée et un groupe de travail a été constitué un an plus tard. Il s’agissait de réfléchir, avec différentes associations et organismes de terrain, à l’accompagnement le plus efficace possible d’un public fragilisé vers l’insertion professionnelle.