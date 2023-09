Nivelles : Gaëtan Thibaut quitte le groupe PluS

Une conséquence de l’annonce des trois têtes de liste PluS pour les prochaines élections, communiquées, ce dimanche, par l’Union socialiste communale (USC)? Le jeune conseiller ne nie pas que la procédure choisie sans vraiment d’appel à candidatures en interne, a été un des éléments qui a achevé de le décider à prendre cette position qui en surprenait plus d’un, lundi matin.

Mais sa réflexion était en réalité en cours depuis plusieurs mois, et on l’avait déjà entendu en conseil communal faire des interventions qui ne semblaient pas parfaitement en ligne avec celles du groupe PluS.

"Si j’ai été heureux de siéger avec le groupe socialiste depuis 2012, force est de constater que je ne me retrouve plus dans certaines positions prises par certains membres du groupe socialiste, dit Gaëtan Thibaut. Ce qui m’a été reproché. Il m’a d’ailleurs été signalé, lors d’une réunion du comité, que chez les socialistes “on se soumet ou on se démet”. Ces mots auront été un déclencheur dans ma réflexion et m’ont conduit à cette décision que je prends aujourd’hui."

La volonté du conseiller communal est bien de continuer à siéger jusqu’à la fin de la législature en cours, sans rejoindre un autre groupe politique. "Je resterai fidèle à mes valeurs que sont l’égalité, la solidarité, la justice et continuerai d’être à l’écoute des Nivelloises et des Nivellois, de leurs préoccupations et continuerai à défendre leur bien-être au sein de la cité aclote", précise-t-il dans un communiqué Un texte où il remercie par ailleurs André Flahaut et ceux qui l’ont soutenu au sein de l’USC.

Et pour la suite ? Gaëtan Thibaut affirme ne pas encore pouvoir répondre à ce stade. Après des années d’engagement, il n’envisage pas vraiment de quitter la politique après 2024. "Mais comment et avec qui, ça, on verra", conclut-il.