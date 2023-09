Nivelles : de nouvelles mesures pour le Plan Climat

Nouvelles propositions

Lors du conseil communal de ce lundi 25 septembre 2023, l’échevin du Développement durable, Pascal Rigot, a présenté un avenant à ce plan. L’idée est d’y inclure une quinzaine de nouvelles actions proposées par les participants. Il est par exemple suggéré de mettre en place une plateforme de rénovation énergétique, avec l’ambition de rénover 180 logements dans les deux ans à venir. Les propriétaires seront ainsi accompagnés pour la réalisation d’un audit énergétique, pour décrocher des primes régionales ou locales, puis mener à bien les travaux. Cette mesure pourrait à elle seule permettre d’économiser 763 kg de CO par an.

Une collaboration entre les membres du Gracq et le repair café a aussi été imaginée pour distribuer 100 vélos, notamment à des familles précarisées, pour favoriser les alternatives à la voiture. Au sein de l’administration communale, la mise en place d’un écoteam pourrait plancher sur une meilleure utilisation de l’énergie et une gestion des déchets améliorée.

Pour les citoyens, l’organisation d’une formation à l’auto-isolation, comprenant des exposés théoriques mais aussi des séances pratiques via des ateliers participatifs, pourrait aider les Nivellois à se lancer eux-mêmes dans des travaux d’isolation de leur logement. Sont également prévues des séances de sensibilisation dans les écoles, des actions de promotion de la marche, la création de communauté d’énergie lorsque la législation régionale sera complètement adoptée…

L’opposition sceptique

Pas tout à fait de quoi convaincre l’opposition. Même si celle-ci salue certaines mesures, elle se demande si les objectifs fixés sont bien réalistes.

"On vient d’avoir une belle présentation, on se demande si ce n’est pas une vitrine électorale, est intervenue Céline Scokaert (PluS). Il y a un engagement pour une réduction de 50% des émissions de CO 2 d’ici 2030 mais rouler à vélo ou organiser une journée de l’énergie, est-ce que ça va vraiment faire baisser les émissions ? De 2006 à 2018, on a diminué de 14%. Il faudrait donc diminuer de plus du double pour atteindre l’objectif !"

Pour les Engagés, Évelyne Vanpée a notamment épinglé le peu d’avancées concrètes pour favoriser une mobilité alternative. Distribuer des vélos, c’est bien. Réaliser des aménagements qui permettent de rouler en ville en sécurité, c’est mieux… Et Véronique Vandegoor (DéFI) d’en rajouter une couche en parlant de l’état des trottoirs, des abribus toujours pas présents sur la Grand-Place…

Pascal Rigot a répondu en déplorant ce pessimisme alors que le collège a mis les moyens pour atteindre ses objectifs. D’accord, les procédures sont longues pour arriver à des réalisations concrètes sur le terrain, et les crises de ces dernières années n’ont pas aidé. Mais pour l’échevin du Développement durable, les décisions politiques ont bien été prises.

Lors du vote, l’opposition a néanmoins choisi l’abstention.