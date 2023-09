Nivelles : l’entreprise Easi sacrée 3e meilleur employeur en Europe

Fondée en 1999, l’entreprise informatique nivelloise Easi – elle est installée dans le zoning Nord où elle occupera bientôt un nouveau bâtiment – s’est rapidement fait un nom dans le monde des services et des logiciels destinés aux moyennes et aux grandes entreprises. Elle a continué à se développer ces derniers mois via plusieurs acquisitions, orientant une partie de ses activités vers le domaine plus que jamais critique de la cybersécurté. Mais Easi est aussi réputée pour son management et son souci du bien-être de ses employés.