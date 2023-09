Nivelles : Euro Heat Pipes a des ambitions américaines

Ce qui n’a pas empêché EHP de devenir leader européen incontesté dans son secteur. Elle est active dans trois segments technologiques du secteur spatial: les caloducs, les systèmes thermiques, et les systèmes déployables dont les bras robotiques. La société fait partie du groupe Airbus Defence & Space depuis 2017 et alors qu’elle employait 50 personnes à cette date, elle compte désormais une centaine de collaborateurs à Nivelles.

Elle continue d’ailleurs à recruter chaque année (www.ehp.be) divers profils et son ambition est de doubler son chiffre d’affaires via la participation à des projets spatiaux américains. Elle a postulé dans divers programmes et EHP a déjà de sérieuses références. Elle peut par ailleurs se vanter d’un "héritage" de quelque 80 000 heures de vols spatiaux pour ses équipements, sans avoir connu d’échec en orbite.

15 millions d’euros

Pour assumer cette ambition mondiale – les budgets spatiaux les plus importants sont accordés pour l’instant à des projets américains et ils s’ouvrent de plus en plus aux fournisseurs hors USA -, la société a conclu un partenariat avec l’intercommunale inBW pour la construction d’un bâtiment. Celui-ci lui permet de regrouper l’ensemble de ses services, en doublant la surface au sol.

L’intercommunale s’est chargée de la construction, et une location de longue durée a été conclue avec l’entreprise. Ce partenariat permet à EHP d’éviter un investissement trop important – on parle de 15 millions d’euros – dans une phase cruciale de son développement.

La nouvelle usine, offrant 10 000 m2 de surface au sol, devrait être terminée pour la fin de cette année mais elle est déjà largement opérationnelle. Elle comprend des bureaux mais surtout de nouveaux outils de production comme 2 000 m2 de salle blanche, une grande salle de vide, ou encore divers équipements qui permettent de tester la résistance – aux vibrations par exemple – des produits "made in Nivelles" embarqués par des satellites mis en orbite.

Ce lundi, Thomas Dermine, le secrétaire d’État en charge de la politique scientifique a visité ces nouveaux locaux, accompagné de représentant de Belspo, le département de la politique scientifique au niveau fédéral. L’occasion pour le secrétaire d’État de visiter les ateliers de production, de se faire expliquer la technologie de pointe mise en œuvre chez EHP, mais aussi d’évoquer la stratégie de l’entreprise pour son expansion, ses ambitions et ses besoins.