Un plan d’itinéraires piétons a été approuvé à Nivelles

La Ville a passé un marché avec un prestataire extérieur, et c’est l’ASBL Tous à Pied qui a été retenue. Le travail d’inventaire ne se bornait pas à repérer les itinéraires existants sur des cartes, mais nécessitait aussi d’aller sur place pour se rendre compte de l’état et de la praticabilité des sentiers cartographiés. Il a été effectué en collaboration avec des membres du Plan communal de développement de la nature (PCDN) auxquels se sont joints des citoyens volontaires.

Ce travail d’actualisation des itinéraires a débouché sur une carte des sentiers qui suit certains principes. Tous à Pied a ainsi proposé de situer les points névralgiques pour les piétons en cohérence avec les points-nœuds existant pour le réseau cyclable. Et les sentiers retenus le sont parce qu’ils relient les quartiers au centre-ville, ainsi que la ville aux villages qui l’entourent.

Des liens sont également établis entre les villages proches, comme Baulers et Thines ou Montreux et Bornival. Par ailleurs, des contacts ont été pris avec la commune voisine de Seneffe, pour avancer en cohérence avec ce qui est réalisé là-bas. Autre logique présidant à ce travail : il s’agissait à la fois de favoriser la mobilité pédestre au quotidien, et la mobilité de loisirs, pour ceux qui aiment se promener à pied dans l’entité.

Ce travail de réflexion est aujourd’hui finalisé et une carte a été soumise au collège, qui l’a validée. Le document reprend tant des itinéraires dans la campagne en suivant des chemins existants que des cheminements piétons en ville, passant par les trottoirs.

Cette carte reprend des itinéraires tracés en vert, qui peuvent être mis en œuvre à court terme moyennant le placement d’une signalisation - achetée par Tous à Pied, c’était prévu dans le marché - sans doute pour le printemps 2024, et des itinéraires signalés en orange.

Pour ceux-là, il faudra des travaux plus importants de réaménagement des sentiers, ou des discussions avec certains propriétaires. Ils seront dès lors mis en œuvre dans un deuxième temps.

Davantage de sentiers, même si les chemins qui sont vraiment utilisés s’entretiennent grâce aux passages répétés et que l’idée est aussi de préserver la nature, cela veut dire nettoyer et entretenir...

"On lancera sans doute un marché public pour les sentiers, confirme l’échevin des Travaux, Pascal Rigot (Écolo). Mais ces itinéraires passent aussi par des trottoirs. Cette carte est une avancée intéressante en matière de mobilité : on a pas mal parlé des itinéraires cyclables sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, mais les parcours piétons sont également intéressants, surtout pour les petites distances."