Robert Vertenueil, ancien président de la FGTB, emmènera la liste PluS (PS), à Nivelles

"Le trio ainsi constitué aura pour tâche, durant pratiquement douze mois qui nous séparent encore des élections d'octobre 2024, de constituer une liste qui partira en campagne comme en 2018 sous la bannière PluS, confirme l’Union socialiste communale par communiqué. Elle conjuguera des candidats issus du PS nivellois et des candidats d’ouverture qui choisiront de rejoindre la liste pour défendre un projet de ville cohérent et positif, pour l’ensemble des Nivellois."

Robert Vertenueil, qui a été de 2017 à 2020 président de la FGTB, est conseiller du ministre-président de la Région, Elio Di Rupo. Il est aussi président de la mutualité Solidaris en Brabant wallon, et vice-président de Solidaris Wallonie. Il a été conseiller communal à Nivelles durant 18 ans, de 1994 à 2012.

Céline Scokaert, elle, est conseillère communale depuis 2000, et elle est la cheffe du groupe PluS. Elle est aussi présidente de Soralia (anciennement Les Femmes prévoyantes socialistes) du Brabant wallon, et enseigne le français à l'Athénée royal de Nivelles.

Louison Renault est conseiller communal depuis 2012, conseiller provincial depuis 2018 et préside le conseil provincial. Il est aussi le président de l'Union socialiste communale de Nivelles. En dehors de ces activités politiques, il est professeur de percussion et musique contemporaine au conservatoire royal de Bruxelles.