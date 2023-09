Jean de Nivelles est descendu de sa tour et va se refaire une beauté

Sa dorure a partiellement disparu, et le mécanisme grince à chaque mouvement, vraisemblablement tordu avec le temps. La fabrique d’église a donc décidé de rénover cette pièce importante du patrimoine, devenue aussi un personnage du folklore local (lire ci-dessous).

Vu son poids, il était cependant impossible de le démonter et de l’emporter via les échafaudages montés lorsque les travaux étaient réalisés sur la toiture de la tour.

Ce jeudi, c’est à l’aide d’une grue et d’une nacelle – mise gratuitement à disposition par la firme nivelloise TVH, sollicitée par la Ville – pouvant monter jusqu’à 57 mètres que Djan Djan est descendu sur la terre ferme.

Les spécialistes de la dinanderie Clabots, qui avaient déjà restauré le coq du sommet de la collégiale il y a quelques mois, se chargeront de sa rénovation. Celle-ci devrait durer environ deux mois.

Avant le démontage, jeudi tout début de matinée, les responsables ont fait un petit tour dans les airs pour inspecter les fixations, déterminer comment démonter le jaquemart puis le sécuriser en vue de sa descente. Il a alors été décidé de retirer d’abord la jupe et les jambes, qui sont descendues à part.

Ensuite, des sangles ont été passées autour du corps pour assurer un atterrissage en douceur, après avoir désolidarisé cette partie principale des fixations placées sur la tour. Jean de Nivelles mesure un peu plus de deux mètres et jusqu’à présent, plusieurs sources évaluaient son poids à environ 350 kg.

C’est finalement moins: une fois sa jupe et ses jambes enlevées, le jaquemart pèse 160 kg. En entier, il doit donc faire aux alentours de 200 kg. D’après d’anciens Nivellois, il avait été enlevé pour l’Expo 58, et redoré aux Arts et Métiers.

Sa nouvelle expédition en dehors des murs de la cité des Aclots devrait durer jusqu’à la fin de l’année. Lorsqu’il reviendra en pleine forme, il est prévu qu’il soit exposé durant deux semaines à l’intérieur de l’hôtel de ville. Tous les Nivellois qui le souhaitent pourront alors le voir de tout près, avant qu’il soit réinstallé au sommet de sa tour.