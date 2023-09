Nivelles : succès pour la 20e édition des Potirons d’Émeraude

Celui-ci en était d’ailleurs à sa vingtième édition samedi et dimanche et pour l’occasion, les organisateurs avait ajouté une tyrolienne supplémentaires dans le jardin, pour les amateurs de sensations fortes. Quelques recettes supplémentaires à celles plébiscitées par les habitués étaient également proposées.

L’occasion aussi pour les nombreux visiteurs de gouter et d’acheter les produits de la conserverie lancée sur place l’an dernier, et qui est rapidement devenu un succès. Les ruptures de stock sont même régulières et que les habitués commandent à l’avance sur internet pour être sûr d’obtenir leurs produits préférés. Même certains restaurateurs du coin, devant l’évidente qualité de la production et son caractère original, font désormais quelques emplettes à la conserverie d’Émeraude !

Mise sur pied en collaboration avec l’ASBL Les Bocaux du Warichet, l’initiative était une réponse à un appel à projets de la Région concernant les produits locaux. En ajoutant à cette proximité un souci de durabilité et une dimension sociale, Émeraude a coché toutes les cases, et les clients suivent. Reste à finaliser certaines pistes pour maintenir l’emploi créé par ce projet qui rencontre untels beau succès. Il n’y a pas encore de certitude à cet égard mais l’ASBL a bon espoir…

La fête des potirons s’organise en réalité dans le même esprit que celui qui a présidé à la création de la conserverie: mettre les bénéficiaires au centre du projet, s’appuyer sur leurs compétences pour proposer des activités intéressantes pour le grand public, et en profiter pour montrer le travail quotidien réalisé au sein de l’ASBL.

Dès le mois de février, les bénéficiaires s’activent pour réaliser plusieurs milliers de semis, puis les plants sont mis en terre à la bonne saison dans les parcelles proches de l’institution, mise à disposition par des agriculteurs du coin. Il faut ensuite s’en occuper au champ jusqu’à la récolte, et ce ne fut pas une mince affaire avec la météo peu favorable cette saison…

"Le travail est réalisé au rythme de nos résidents, explique le directeur, Jean-Claude Bauduin. La fête des potirons, ils l’attendent toute l’année, le personnel est mobilisé, et les parents viennent donner un coup de main. C’est vraiment une vitrine positive pour notre institution, et une reconnaissance de ce qui est fait. L’apport financier d’une telle fête, vu le succès que nous rencontrons depuis des années, est aussi très important pour notre fonctionnement."