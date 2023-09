Nivelles : la vente du Waux-Hall sera enfin validée ce jeudi 21 septembre

Fin juin, la Ville de Nivelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) se mettaient d’accord concernant le rachat par la Ville de Nivelles des 30% du bâtiment propriétés de la FWB. Et ce afin que la Ville devienne unique propriétaire des lieux et puisse lancer d’indispensables travaux de rénovation.