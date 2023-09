Nivelles : une nouvelle demande de classement des Récollets

Mais du côté des opposants, on poursuit la mobilisation. Dans un communiqué diffusé ce mardi, l’ASBL Europa Nostra explique avoir été rejointe dans son combat par une autre association, l’ASBL Communauté Historia, et le réseau Archeologia.be. Une nouvelle demande de classement de l’ancien couvent vient d’être adressée à la Région wallonne.

On se rappellera que l’an dernier déjà, Europa Nostra, qui soutient les riverains groupés au sein de l’association Les Amis des Récollets, avait déjà déposé une telle demande.

Celle-ci avait été validée par l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP), mais la ministre en charge du patrimoine au niveau régional, la Nivelloise Valérie De Bue, avait rejeté cette demande. Interpellée par des parlementaires sur ce choix, elle avait expliqué qu’elle préférait une réhabilitation du bâtiment plutôt qu’une "mise sous cloche" alors que l’ancien couvent se dégrade depuis des années…

Pour rappel, l’église des Récollets, elle, n’a pas été vendue et n’est pas concernée par le projet immobilier. Elle est déjà classée et la restauration de sa toiture, avec d’importants subsides régionaux, est d’ailleurs en cours depuis plusieurs mois. Mais ce que réclamait Europa Nostra l’an dernier, c’était un classement de l’ensemble du complexe conventuel, y compris la partie dont Lixon est devenu propriétaire en 2017.

Europa Nostra relance la démarche en estimant disposer d’éléments scientifiques nouveaux. L’ASBL explique avoir commandé une étude scientifique à des experts des Musées royaux, de l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) et de l’UCLouvain – Saint-Louis. Ces experts se sont notamment penchés sur les charpentes et certaines pierres taillées de l’ancien couvent.

"L’ensemble des données archéologiques récoltées (gabarits de briques, taille de la pierre, marques de maîtres carriers, profil des moulures de semelles de poutre, typologie des charpentes ou des baies, datations dendrochronologiques, millésimes…) confèrent une grande homogénéité au couvent – entièrement rebâti au XVIe siècle – dont les lieux réguliers (cloître et église) sont pratiquement conservés dans leur intégralité, lit-on dans la conclusion de ce nouveau rapport. L’ensemble architectural forme, à ce titre, une pièce majeure du patrimoine nivellois et un témoin unique sur le territoire de la Wallonie […]. Maniant un même langage formel, il offre à l’architecture curiale son pendant épuré. Il est à ce titre un témoin d’exception d’architecture mendiante du gothique de la Renaissance pour nos régions. On ne peut qu’en recommander les mesures de protection nécessaires et souligner le potentiel qu’il renferme, notamment en termes de recherches historique et archéologique futures."