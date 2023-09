Nivelles : pour acquérir des réflexes qui sauvent

Jeudi dernier, à l’occasion de la Journée mondiale des premiers secours, l’hôpital de Nivelles a organisé un atelier permettant de sensibiliser le grand public à ces problématiques. En prenant non pas un souci cardiaque comme situation de départ, mais une autre situation relativement courante, et qui peut être résolue avec des gestes assez simples: l’obstruction des voies respiratoires par un corps étranger, notamment chez les enfants.

Pédiatre à l’hôpital et chef du service de pédiatrie, le Dr Michaël Detienne s’est installé dans un couloir où passent pratiquement tous les visiteurs, et a expliqué à l’aide d’un mannequin ce qu’il convenait de faire dans un tel cas de figure.

"On connaît tous quelqu’un, dans la famille ou parmi les proches, qui a eu un bébé qui s’étouffait avec de la nourriture ou un petit objet mis en bouche, constate le spécialiste. Parfois, certains prennent l’enfant par les pieds, lui tape dans le dos et ça marche. Mais il y a une technique plus sûre, suffisamment simple pour être apprise en quelques minutes. Nous avons d’ailleurs réalisé une vidéo de démonstration, que tout le monde peut consulter en ligne."

Cette vidéo de 5 minutes – il convenait tout de même d’être précis et relativement exhaustif -, réalisée par le service communication du groupe hospitalier Helora, est effectivement visible sur YouTube, ainsi que sur la page Facebook de l’hôpital de Nivelles.

Les différents cas de figure en cas d’obstruction respiratoire sont détaillés: si l’enfant tousse et peut encore respirer, si la toux est inefficace mais que le bébé est conscient, ou bien s’il a perdu conscience, les gestes à poser sans attendre sont expliqués de manière claire. Avec en plus un rappel des informations essentielles à communiquer lors de l’appel aux secours.

Pour ceux qui se le demanderaient, en cas d’inconscience, il faut poser des gestes de réanimation avec des insufflations, bien qu’on pourrait craindre intuitivement que le corps étranger "s’enfonce" alors plus profondément dans le système respiratoire. Explication: ne rien faire, de toute façon, amène une issue fatale. Agir pourrait tout de même faire sortir l’objet, ou l’enfoncer jusqu’à un poumon… en permettant au deuxième de fonctionner.

Le public pourra recevoir plus d’explications et même s’entraîner sur un mannequin à l’hôpital, le 14 octobre prochain, à l’occasion de la journée portes ouvertes de l’institution. Divers ateliers seront organisés et ces démonstrations sur les réactions à adopter en cas d’obstruction respiratoire seront proposées en continu de 13h à 17 h.