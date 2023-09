Nivelles: un incendie spectaculaire, heureusement sans blessé, et dont l’origine reste indéterminée

Les hommes du feu venus des casernes de Nivelles, Tubize et Braine-l’Alleud ont cependant réussi à maîtriser le sinistre assez rapidement. Ils ont déployé sur place deux engins aériens avec nacelles, deux citernes, deux autopompes, et une ambulance était présente sur place en prévention. Vers 13 h, tout était sous contrôle et l’absence de victimes, occupants ou animaux de compagnie, a pu être confirmée. Les dégâts matériels, par contre, sont importants.

Origine indéterminée

On ne connaissait pas l’origine du sinistre, lundi en fin de journée. L’appartement qui se trouvait sous le toit dont il ne reste plus rien était inoccupé, son occupant étant décédé il y a plusieurs mois.

Les immeubles proches ont été évacués au début de l’intervention, et les habitants du quartier Saint-Jacques ont été priés de rester chez eux en fermant leurs portes et fenêtres, vu les fumées importantes qui se dégageaient pendant que les pompiers luttaient contre le feu. En fin d’après-midi, un test de toxicité réalisé dans les appartements voisins s’est avéré négatif: les voisins immédiats de l’immeuble le plus touché ont donc pu réintégrer leur logement.

Pendant que les pompiers travaillaient, une vingtaine de policiers ont été mobilisés pour instaurer un large périmètre de sécurité et interdire à la circulation les rues donnant sur les lieux concernés: la Grand-Place qui a été coupée devant l’hôtel de ville et de l’autre côté à la rue de Saintes, mais aussi les rues latérales et à l’arrière, dans le quartier Saint-Jacques.

Ce qui n’était pas une mince affaire en pleine heure de midi, pas mal de gens voulant passer tout de même d’un côté à l’autre de la Grand-Place malgré l’incendie en cours et le ballet des véhicules de secours. Les élèves de l’école du Sacré-Cœur, eux, avaient été priés de rester dans l’établissement durant le temps de midi.

Le plan communal d’urgence déclenché

Vu la densité du quartier, le plan communal d’urgence a été déclenché peu après 12 h 30 et une cellule de crise s’est réunie à l’hôtel de ville. Des contacts ont notamment été pris avec l’école du Sacré-Cœur pour organiser la sortie des classes et avec le TEC, pour réorganiser la desserte de la Grand-Place.

En fin d’après-midi, les pompiers étaient toujours sur place et ont utilisé de la mousse pour éteindre définitivement les dernières petites flammes.

Des contacts ont été pris par l’échevin du Commerce pour s’informer sur les aides potentielles aux commerces touchés. Le restaurant L’Oli est le plus concerné mais compte tenu de toute l’eau utilisée pour maîtriser les flammes en toiture, des dégâts pourraient aussi apparaître dans les deux commerces voisins, c’est-à-dire l’ American Bar d’un côté, et le Carrefour Express de l’autre.