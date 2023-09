Nivelles: au commissariat, un hommage à Marcel Morue, victime des tueurs du Brabant il y a tout juste 40 ans

Ce n’est sans doute pas le monument le plus connu sur le territoire de Nivelles mais il existe, sur le site du commissariat central à la chaussée de Mons, une stèle rendant hommage aux policiers et gendarmes décédés en service, au combat lors des deux guerres mondiales ou encore en déportation. Ce lundi matin, les policiers locaux, les autorités communales de Nivelles et Genappe, des représentants d’autres corps de police, le procureur du roi Marc Rézette et des membres de la Défense étaient réunis sur place, pour une petite cérémonie et un dépôt de gerbes.