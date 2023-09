A priori pas de blessé dans l’incendie d’un immeuble dans le centre-ville de Nivelles (vidéo)

Alors que des badauds commençaient à affluer sur la Grand-Place, des riverains sont montés dans les étages pour frapper aux portes des appartements et éventuellement dire à des occupants de partir, mais personne n’a répondu. A priori, il n’y avait personne dans ces logements lorsque l’incendie s’est déclenché.

Alors que l’incendie était sous contrôle, vers 13 h 15, cette absence de victimes, occupants ou animaux de compagnie, semblait se confirmer d’après les éléments recueillis auprès des intervenants. Les dégâts matériels, eux, sont par contre très importants.

Les pompiers de la zone de secours du Brabant wallon sont venus des casernes de Nivelles, de Tubize et de Braine-l’Alleud pour éteindre cet incendie en plein centre de la cité des Aclots. Ils ont déployé sur place deux engins aériens avec nacelles, deux citernes et deux autopompes.

Les immeubles proches du sinistre ont été évacués et les habitants du quartier Saint-Jacques ont été priés de rester chez eux en fermant les portes et les fenêtres, vu la fumée qui se dégageait pendant que les pompiers luttaient contre le feu. Une vingtaine de policiers ont aussi été mobilisés pour instaurer un large périmètre de sécurité et barrer les différentes rues donnant sur les lieux concernés par le sinistre, sur la Grand-Place mais aussi sur les côtés (rue Seutin, rue de Mons, rue de Saintes, rue du Coq…) ainsi qu’à l’arrière, dans le quartier Saint-Jacques.

Ce qui n’était pas une mince affaire en pleine heure de midi, pas mal de gens voulant tout de même passer d’un côté à l’autre de la Grand-Place, en dépit de l’intervention et de la présence de nombreux véhicules de secours…

Les élèves de l’école du Sacré-Coeur, eux, ont été priés de rester dans l’établissement durant le temps de midi. Vu la densité du quartier, le plan communal d’urgence a été déclenché peu après 12 h 30 et une cellule de crise s’est réunie à l’hôtel de ville. Des contacts ont notamment été pris avec l’école du Sacré-Coeur pour organiser la sortie des classes (par l’avenue Jeuniaux) plus tard dans la journée, et avec le TEC, pour réorganiser la desserte du centre-ville.

Vers 14 h, les pompiers étaient toujours sur place, et du côté de la Ville, via les occupants évacués, on tentait d’identifier les propriétaires concernés. C’est en effet ceux-ci, après contact avec leur assureur, qui doivent demander un bâchage des toitures. Sans tarder, des orages étant annoncés sur Nivelles aux alentours de 19 h…