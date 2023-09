Avec 500 membres, le club de basket de Nivelles se porte bien à 75 ans

Le club de basket de Nivelles a en effet été officiellement créé le 1er août 1948, alors que ce sport n’était pas encore très répandu en Belgique. Le président de l’époque était Ernest Benoit, qui avait aussi l’avantage de cumuler cette fonction avec celle de… bourgmestre de Nivelles. D’autres lui ont succédé depuis comme Thierry Duflot, Richard Scalais ou encore Francis Vancauwenberg.

Aujourd’hui, le club de basket aclot est en pleine forme, avec plus de 500 membres et 17 équipes de jeunes, une de baby-basket, deux équipes Dames ainsi que six équipes hommes dont la TDM2 qui a apporté beaucoup d’émotions aux amateurs tout au long de la dernière saison. Elle permet aujourd’hui à la cité des Aclots d’être représentée sous les paniers au niveau national.

L’école des jeunes est un diamant

"Un club sportif particulièrement actif donc, mené par une équipe de haut vol, a souligné dans son discours l’échevin des sports, Germain Dalne. Je tiens d’ailleurs à féliciter l’ensemble du comité pour le travail quotidien qui est réalisé au bénéfice de l’école des jeunes, qui est un diamant que vous polissez d’année en année pour en faire un véritable bijou du secteur sportif nivellois. Je me permets à cet égard de relever l’investissement sans faille de Cédric Vancauwenberg, qui coordonne cette belle école de jeunes."

L’échevin a également souligné les qualités pédagogiques et d’écoute du président actuel, tout en glissant qu’il sait aussi parler franchement et de manière directe quand il s’agit de régler certaines choses qui vont moins bien…

En ce qui concerne l’avenir du club, avec autant de jeunes bien encadrés, il semble assuré. La section féminine continue elle aussi à se développer, et une montée en TDM1 est espérée.

"Pour développer cet avenir, nous, responsables politiques, avons aussi notre part à prendre en retroussant nos manches pour enfin offrir au Royal Nivelles Basket-Ball le complexe sportif et les terrains de basket supplémentaires que ce club mérite et dont il a besoin pour se développer, a complété Germain Dalne. Au-delà des divergences politiques, c’est une responsabilité qui nous incombe à toutes et tous."

Un petit parfum de campagne électorale dans la salle des mariages ? Le président du club a répondu subtilement en se réjouissant de ces promesses, invitant dès lors l’échevin des Sports à postuler pour la présidence du club lorsqu’il deviendra bourgmestre, puisqu’il y a un précédent datant de 75 ans.