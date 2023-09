Nivelles : vers un conseil communal des jeunes

Une première réunion d’information, destinée aux jeunes âgés de 12 à 20 ans susceptibles d’intégrer ce nouvel organe, sera organisée le mercredi 20 septembre à 13 h, dans la salle des mariages de l’hôtel de ville. L’occasion pour les candidats potentiels de poser toutes les questions qu’ils souhaitent sur l’utilité d’un tel conseil, sur son fonctionnement et sur ce qu’on attendra d’eux. Tous les partenaires qui ont participé à l’élaboration du projet seront présents.

Parce qu’effectivement, la Ville ne s’est pas lancée toute seule dans l’aventure. Elle a fait appel au Creccide, une association financée par la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour piloter ce genre d’expérience démocratique avec les jeunes. Et les partenaires de terrain "habituels" de la Ville en matière de jeunesse sont également de l’aventure: Infor Jeunes Brabant wallon, l’AMO Tempo, et la maison des jeunes MJ Squad.

Ce tout premier conseil communal ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans comprendra au maximum 20 membres, qui seront élus pour deux ans. Habiter Nivelles n’est pas obligatoire: le CCJN sera aussi ouvert aux jeunes qui ont un lien avec Nivelles par exemple s’ils fréquentent une école nivelloise, un mouvement de jeunesse ou s’ils sont membres d’une association sportive ou culturelle aclote.

Attention, les formulaires de candidature doivent être envoyés avant le 29 septembre. Si plus de 20 candidatures sont réceptionnées, un tirage au sort sera effectué, et les partenaires du projet s’assureront d’une bonne représentativité de ceux qui seront retenus.

Les missions s’articulent autour de quatre objectifs principaux: relayer la parole des jeunes auprès des instances communales, susciter et encourager l’engagement autour de projets citoyens et solidaires, développer la créativité et l’autonomie des participants, et évidemment mettre en place des projets et des événements.

Une des priorités des initiateurs est d’éviter que le politique ou l’encadrement suggère des projets aux participants. L’objectif du CCJN étant d’écouter la parole des jeunes, ce sont eux qui seront clairement à la manœuvre pour imaginer puis mettre en œuvre des projets, dans des domaines divers mas guidés par l’intérêt collectif.

Pour assurer un fonctionnement optimal, un règlement d’ordre intérieur balisera le fonctionnement et le CCJN sera apolitique. Ainsi, il sera impossible d’y siéger tout en étant candidat aux élections de 2024.