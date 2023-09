Tremblement de terre au Maroc: André Flahaut presse la Province du Brabant wallon de faire un don

Le député André Flahaut presse la Province du Brabant wallon et les Communes de la jeune province de faire des dons pour aider le Maroc. "Nous sommes une province riche, quoi qu’en disent certains. Je propose donc que la Province se manifeste et dégage des moyens financiers. Les Communes pourraient également prévoir des aides au Maroc. Je suis assez déçu de n’avoir entendu aucune réaction ce week-end, au contraire de communes bruxelloises. En Brabant wallon, on n’entend rien. Il est temps de mobiliser les gens, de réveiller les solidarités."

Le député poursuit en suggérant aux télévisions, y compris communautaires, d’organiser une soirée de mobilisation de type Téléthon au profit des sinistrés marocains.

André Flahaut espère que le Maroc fera rapidement appel à l’équipe B-Fast, le groupe d’intervention humanitaire rapide belge créé alors qu’il était ministre de la Défense.

Le député se réjouit, par contre, de constater que les mosquées se mobilisent de façon coordonnée: "Cela ne peut que rendre leur action plus efficace".