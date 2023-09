Nivelles : l’avenir de la logistique décolle avecID2move

"On cherchait une solution…"

Tout est parti d’une demande de Deltrian International, leader mondial dans le domaine de la filtration. L’entreprise basée à Fleurus est en croissance depuis 20 ans et est confrontée, vu ce développement continu, à des problèmes de stockage. La construction d’un nouvel entrepôt de 8 500 mètres carrés, équipés de rayonnages de 14 mètres de haut, pourrait résoudre les soucis en matière d’espace disponible. Mais comment gérer efficacement un tel stock, ne pas perdre de la place, savoir où on peut en gagner, réaliser un inventaire…

"Un inventaire chez nous, c’est cinq personnes durant cinq jours, et l’activité de l’entrepôt à l’arrêt alors qu’on expédie pour 100 000 € de marchandises par jour. Cela fait donc 500 000 € de manque à gagner, résume le directeur Innovation de Deltrian, Yanneck Adolphe. On cherchait une solution…"

Elle est venue d’ID2Move, qui a créé un consortium où sont réunis Deltrian, l’entreprise Phoenix-Tech et Proximus ADA, le centre d’excellence de Proximus consacré à l’intelligence artificielle et la cybersécurité. L’idée de base était d’utiliser un drone volant de manière autonome dans les entrepôts – qui sont en réalité des environnements complexes – de collecter des données que traite une intelligence artificielle, afin d’en faire quelque chose d’exploitable par les logisticiens.

Résumé comme cela, cela paraît simple. Mais il faut un drone capable de voler en milieu industriel, des QR codes sur les boîtes et sur les rayonnages pour générer des données, et plusieurs "couches" d’algorithmes pour que le drone détecte les reliefs et les volumes, relève les QR codes, identifie les zones utilisées et les zones vides sur les racks…

Et vu la quantité d’informations à transmettre et à traiter sans latence, il faut aussi que l’entrepôt soit équipé d’un réseau 5G sécurisé. Histoire d’ajouter un petit défi, les spécialistes se sont aussi mis en tête que le drone pourrait détecter certaines anomalies dans le stock, comme des boîtes ouvertes, des emballages abîmés ou des empilements instables.

Coup de pouce wallon

Le développement de cette solution innovante a fait l’objet d’un financement de la Région wallonne (167 000 €) via un appel à projets en matière d’utilisation de la 5G dans l’industrie. Des essais ont été réalisés dans une autre partie des locaux de Cap Innove à Nivelles: ceux de Made in BW, la plateforme de la Province qui gère la distribution des produits locaux. Les allées sont étroites, les racks sont hauts, et les drones ont donc été mis à l’épreuve en conditions réelles.

Résultat: la solution aujourd’hui au stade de "proof of concept", présentée lundi par Geoffrey Mormal (Phoenix-Tech) fonctionne bien, et quatre entreprises de la logistique vont d’ailleurs venir assister à une démo, ce mardi à Nivelles.

"On est à l’aube, ou plutôt au cœur, de changements extrêmement importants, a constaté sur place Willy Borsus. Avec l’intelligence artificielle, les drones et la 5G, des développements incroyables sont désormais possibles, et nous devons passer la vitesse supérieure."