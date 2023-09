Nivelles : plus de 100 bières à déguster sur la Grand-Place, les deux jours de ce week-end

Ainsi, les concerts qui étaient proposés durant l’événement sur une scène montée pour l’occasion ne seront plus de la partie. Par contre, il y aura des fanfares et une soirée samedi. Et les stands resteront ouverts jusqu’à 1h du matin. De quoi faire de l’ombre à l’activité des cafetiers du centre-ville ? "Non. C’était effectivement une crainte de certains lors de la première édition mais cela ne s’est pas vérifié, répond le président de l’ASBL Genef, Damien Iweins. Nous arrêtons avant que les cafés ferment: à 1h du matin le samedi, et à 20h le dimanche. Ceux qui veulent continuer la soirée peuvent aller dans les établissements de la Grand-Place, et pas mal le font. On ne répond pas non plus à la même envie: ce n’est pas la même chose de découvrir des bières chez nous debout autour d’un stand, et de s’installer avec des amis dans un café."

Autre changement annoncé, le terme "microbrasserie" n’est plus repris dans l’intitulé du festival. Vingt brasseries ont confirmé leur présence et ce sont pas moins d’une centaine de bières différentes qui seront proposées à la dégustation. Mais cela fera un peu moins de stands que lors des dernières éditions, ce qui était par ailleurs un souhait des participants.

Pour les organisateurs, le festival s’adapte à la réalité économique. Il s’agit toujours de chercher de nouvelles bières "artisanales" avec un véritable ancrage local, mais une bonne partie des microbrasseries des débuts sont devenues à présent de vraies brasseries. Les confréries Jean de Nivelles et du Betchard (Tubize) seront présentes.

Ceux qui collectionnent les galopins au fil des éditions remarqueront aussi que celui de cette année va rétrécir: il passe de 20 à 16 centilitres. Là aussi, les organisateurs ont écouté les brasseurs: cela permet de remplir deux galopins de dégustation avec une bière de 33 cl.

Pour le reste, le principe reste le même: l’entrée est gratuite pour profiter des animations et pour déguster, il suffit d’acheter le galopin à 5 €, puis payer environ 2 € par bière goûtée sur les stands.