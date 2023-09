Nivelles : un club nonagénaire qui n’a pas peur des clichés

Mais le week-end dernier déjà, les membres du club étaient réunis à l’hôtel de ville. Il s’agissait en effet de marquer officiellement les 90 ans de l’association. Comme l’a souligné à cette occasion l’échevin de la Culture, Grégory Leclercq, Nivelles commence à compter pas mal d’associations dont l’âge devient aussi remarquable que leurs activités: le Cercle des XIII et les Gilles Nivellois ont fêté leurs 100 ans, la Nouvelle Gavotte sera centenaire en 2025, le club de basket aura 75 ans dans quelques jours, Jack Gondry & his New Music est octogénaire depuis 2022…

En ce qui concerne le club photo, il est né en 1993, prenant vraisemblablement la relève du Cercle photographique Les Maucontints. Et la première exposition à l’hôtel de ville a été organisée dès l’année suivante. Elle est devenue "Salon national d’art photographique" en 1936. En 1944, le cercle avait exposé des photos prises en cachette durant l’occupation, en particulier lors de la déroute de l’armée allemande.

Parmi les autres grands moments de la vie du club figurent l’exposition en 1969 de photos reçues de la NASA, une médaille d’argent décrochée à Paris en 1973, l’inauguration d’une section de photo numérique en 1998…

La tradition des diaporamas, elle, a été lancée lors de l’expo 2013. Celui de cette année est consacré à l’évolution du territoire de Nivelles ces dernières années. Sa vision résolument positive, alors que les partis se mettent en ordre de bataille en vue de la campagne électorale, a été diversement appréciée lors de la projection en avant-première…

Quoi qu’il en soit, le club désormais nonagénaire se tourne vers l’avenir et avec quelque 60 membres, il est plutôt en forme: il a renouvelé et féminisé son comité l’an dernier, et vient de se doter d’un tout nouveau site internet qui sera mis à jour régulièrement avec de nouvelles réalisations et les annonces d’activités.