Nivelles : hommage aux héros de la libération de 1944

Habituellement, un discours du bourgmestre est prononcé à l’hôtel de ville chaque 5 septembre, en présence des élus et des représentants des groupements patriotiques. Et les élèves de l’académie des arts de la parole interprètent une saynète avec des extraits de texte concernant la Deuxième Guerre mondiale, avant un concert de Jack Gondry & his New Music.

C’est ce qui s’est passé mardi soir mais en collaboration avec la section nivelloise de la Fédération nationale des combattants (FNC), la Ville a remis une autre tradition à l’honneur: celle du dépôt de gerbes sur la tombe de plusieurs héros locaux tombés peu avant ou peu après la libération de Nivelles. C’est par exemple le cas de Georges Claes, né en 1919 à Vieux-Genappe, et auquel un monument rend hommage, le long du RAVeL à Baulers.

Soldat du 3e de ligne, fait prisonnier en 1940 et déporté en Autriche, Georges Claes est rentré au pays et a rejoint les rangs des résistants. Alors que Nivelles venait d’être libérée par les Américains, ces résistants qui écoutaient Radio Londres avaient pour mission d’empêcher la fuite des retardataires allemands. Le 6 septembre, un rassemblement de soldats allemands avait été signalé sur la ligne 141 entre Baulers et Genappe. Georges Claes, arrivant par les champs, fut le premier sur place. Lorsqu’il est tombé sur ce groupe de soldats allemands, il y a eu des échanges de tir. Il a tenté de fuir pour avertir ses camarades de ce qu’il avait vu, mais un soldat surgissant d’un talus l’a atteint d’une balle en pleine tête. Le monument se trouve où a été retrouvé son corps.

Mardi soir un hommage a également été rendu à Joseph Dupierreux et à Maurice Scutenaire. Le premier, un ajusteur de profession, né en 1923 et membre de l’Armée secrète, a participé à plusieurs opérations mais juste avant la libération, le 3 septembre 1944, il a été surpris par une voiture allemande au début de la chaussée de Hal. Il a été abattu et l’infirmier qui a tenté de lui porter secours a été blessé par balle.

Maurice Scutenaire, lui, a été pris pour cible alors qu’il avait pour mission de tirer sur les soldats en pleine débâcle depuis le grenier d’une maison de la chaussée de Charleroi. Les étages de toutes les maisons avoisinantes ont été systématiquement mitraillés en réplique par les Allemands. Atteint par trois balles, blessé au poumon et avec un fémur fracturé, le Nivellois a été soigné chez le docteur Stouffs qui habitait tout près, puis transféré à l’hôpital. Mais il est décédé le 16 septembre 1944, faute d’antibiotiques. Il n’avait que 20 ans et venait d’achever ses études à l’athénée.