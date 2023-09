Nivelles: 40 associations en quête de volontaires seront présentes ce jeudi au Waux-Hall

Il s’agit de la huitième édition, et une quarantaine d’associations se sont inscrites en espérant trouver la perle rare. C’est que les bénévoles motivés sont très recherchés…

"Le problème n’est pas tellement de trouver des gens qui ont la volonté de s’impliquer, mais c’est plutôt la fidélité à une association, explique Marie-Flore Jallay, responsable du Centre de volontariat de Nivelles. Des volontaires, il y en a pas mal, bien qu’on ait constaté un certain ralentissement après le Covid. C’était surtout en 2021, mais ça s’estompe et nous avons maintenant plus de demandes pour des bénévolats. Il y a une motivation nouvelle. Mais il faut comprendre que pour une association, accueillir quelqu’un pour l’intégrer à l’équipe, l’informer, le former et le voir partir après six mois, c’est parfois décevant…"

Il n’existe pas de profil spécifique pour les volontaires. Certains sont retraités mais d’autres sont toujours actifs professionnellement, ou cherchent à se remettre en selle après un burn-out ou un épisode difficile qui les a un peu isolés. L’idée est de surtout trouver une association proposant des tâches qui correspondent à la fois à la compétence et à l’envie des volontaires. Certains sont à l’aise avec une fonction de trésorier, d’autres pas. Des anciens profs ne veulent plus se pencher sur les cours des jeunes dans les écoles de devoirs mais aiment les encadrer lors d’activités culturelles ou récréatives…

Au Waux-Hall, on trouvera une foule d’associations locales, ou nationales ayant une implantation en terre aclote.

"Les volontaires ont un rôle fondamental dans notre société et ils doivent être reconnus, confirme l’échevin des Associations, Pascal Rigot. Mais c’est un win-win: cela donne un but dans la vie, on recrée du lien social, cela remplit des besoins fondamentaux."